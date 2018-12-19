Muhammed Mustafa el-Azami sempozyumu

İSTANBUL (AA) - İbn Haldun Üniversitesi (İHÜ) tarafından vefatının birinci yılında hadis alimi Muhammed Mustafa el-Azami adına düzenlenen uluslararası sempozyumda, alimin hayatı, fikirleri ve ilim dünyasına katkıları ele alınacak.

İHÜ Başakşehir yerleşkesinde düzenlenen sempozyumun açılışında konuşan İHÜ Rektörü Prof. Dr. Recep Şentürk, Azami'nin hayatını ilme adamış bir şahsiyet olduğunu ve tek hedefinin, Kur'an'a, sünnete ve İslami ilimlere hizmet etmek olduğunu söyledi.

Şentürk, Azami'nin Kur'an ve sünnet konusunda ortaya atılan yalan yanlış bilgilere karşı hakikatin ortaya çıkması için mücadele ettiğini ve bu konuda ilim dünyasında kabul gören çalışmalar ortaya koyduğunu belirtti.

- "Bir CD'ye 3 bin 500 pound verdi"

Azami'nin ailesi tarafından kütüphanesinin İHÜ'ye vakfedildiğini aktaran Şentürk, sempozyuma katılan Azami'nin oğulları Enes ve Akil'e teşekkür etti.

Azami'nin ilme verdiği değerle ilgili bir anısını anlatan Şentürk, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Hoca, Kur'an tarihine ilişkin eseriyle ilgili araştırma yapmak üzere Türkiye'ye geldiğinde, kendisini misafir ettim. Ceylan derisi üzerine yazılmış Kur'an-ı Kerim nüshasının CD'sini almak için çok mücadele etti. En son Süleymaniye Kütüphanesi'ndeki görevlilere 'Sizin kütüphanenizin bir ihtiyacını karşılayayım, siz de bu CD'yi bana verin.' diye teklifte bulunmuş. Kendisine 3 bin 500 poundluk bir kamera ihtiyaçları olduğu belirtilince, gidip bankadan parayı çekip vermiş ve içinde mushafın resimlerinin olduğu CD'yi almış. Ben bir CD'ye bu kadar ücret ödemesine çok şaşırmıştım. Ertesi gün gömlekleri kirlendiği için yenisini almak istedi. Kendisini alışveriş merkezine götürmek istedim ama kabul etmedi. Caddedeki alelade dükkanlardan almak istedi. Bugünün parasıyla çok ucuz bir meblağdı. Kendisine, 'Hocam, koskoca alimsiniz 3 liralık gömlek size yakışır mı?' diye söylediğimde 'Bak, Recep sen şimdi bu hoca 3 bin 500 poundu bir CD'ye veriyor ama bir gömleğe 3 liradan fazla vermek istemiyor. Vallahi o 3 bin 500 pound o CD'ye azdır, 3 lira da o gömleğe fazladır.' Bu onun ilme ve hayata yaklaşımını göstermesi açısından önemli bir örnekti benim için."

Şentürk, Azami'nin hasta olmasına karşın İstanbul'a gelip hadis ilmiyle ilgili akademisyenlere bir yaz dönemi ders çalıştırarak icazet verdiğini belirterek, İHÜ olarak Süleymaniye Darü'l Hadisi'ni hadis, fıkıh ve Kur'an araştırmalarında bir merkez haline getireceklerini kaydetti.

- "Batı'daki sünnet algısını düzeltmek için reddiyeler yazmıştır"

Programın tertip heyetinden İHÜ İslami İlimler Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Bilal Aybakan da sempozyumun hazırlanış süreci ve içeriğinden bahsederek, Azami'nin hayatı, fikirleri ve ilim dünyasına katkılarını uzman isimlerle ele alacaklarını söyledi.

Azami'nin Batı akademyasında İslam'a yönelik çalışmalarda İslam'ın temel kaynaklarına yönelik saldırılara karşı ilmi olarak mücadele ettiğini dile getiren Aybakan, "Azami Hoca, Batı akademyasındaki sünnet algısını düzeltmek için önemli reddiyeler yazmıştır. Ayrıca hadisle ilgili de değerli çalışmalar yürüttü. Azami, özellikle Kitab-ı Mukaddes'in oluşumuyla mukayeseli olarak Kur'an-ı Kerim'in mushaflaşması konusunda çalışmalar yapmıştır." dedi.

İHÜ Rektör Danışmanı Allame Muhammed Avvame ise vefanın İslam ahlakından olduğunu ifade ederek, İHÜ'ye Azami adına düzenlediği sempozyum dolayısıyla teşekkür etti.

Azami'nin gelenek ve modernliği bir araya getiren önemli bir ilim insanı olduğunu vurgulayan Avvame, Azami'nin Batı'da modern alanda oryantalizmden etkilenmeyip onlara karşı reddiyeler yazdığını kaydetti.

Sempozyumun ilk oturumunda ise Azami'nin hayatı, ilmi kişiliği ve yetiştiği çevre üzerine, oğulları Enes el-Azami ile Dr. Akil M. el-Azami, Dr. Seyyid Abdülmecid el-Ghawri ve Prof. Dr. Mehmet Özşenel konuşma yaptı.



