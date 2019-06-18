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Muhammed Mursi'nin vefatı

Uluslararası Müslüman Alimler Dayanışma Derneği tarafından Muhammed Mursi'nin vefatına ilişkin ailesine ve Mısır halkına taziye dileğinde bulunuldu

18 Haziran 2019 Salı 18:43
Muhammed Mursi'nin vefatı

ANKARA (AA) - Uluslararası Müslüman Alimler Dayanışma Derneği (UMAD), Mısır'ın demokratik yollarla seçilmiş ilk cumhurbaşkanı Muhammed Mursi'nin vefatına ilişkin ailesine ve Mısır halkına taziye dileklerini iletti.

Dernekten yapılan yazılı açıklamada, Mursi'nin vefatının üzüntüyle öğrenildiği belirtildi.

Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Mısır'ın ilk seçilmiş cumhurbaşkanı olan ve kesinlikle tasvip edilemeyecek şekilde halkın iradesine vurulan askeri bir darbe ile görevinden alınarak hapsedilmiş ve yargı önüne çıkarılmış Muhammed Mursi'nin mahkeme salonunda şehit olması haberini üzüntü ile öğrenmiş bulunuyoruz. Yüce Rabbimizden bu kıymetli lider için rahmet diliyor, onu sıddıklar ve şehitlerin arasına dahil etmesini temenni ediyoruz. Ailesine, yakınlarına, sevenlerine, Mısır halkına ve İslam dünyasına baş sağlığı diliyoruz. Bu vesile ile UMAD olarak tüm Müslümanların kardeşlik duygusu ile bir araya gelmesi ve dayanışma halinde, aleyhinde tuzak kuranlara karşı mücadele etmesinin gereğini hatırlatıyoruz. Tüm baskı ve barbarlığa rağmen hak, adalet ve özgürlük mücadelesinden taviz vermeyen Mısır Cumhurbaşkanı Muhammed Mursi'nin şehadetinin bölgesel ve küresel firavni nizamların çöküşüne vesile olmasını CenabıAllah'tan niyaz ediyoruz."

- Mahkeme salonunda vefat etmişti

Mısır'ın demokratik yollarla seçilmiş ilk Cumhurbaşkanı Muhammed Mursi (67) yargılandığı “Vadi en-Natrun hapishanesinden kaçış ve Hamas adına casusluk” davasının duruşması esnasında dün hayatını kaybetmişti.

Muhammed Mursi, eski Cumhurbaşkanı Hüsnü Mübarek'i istifaya zorlayan 2011 yılındaki halk devriminin ardından 2012'de ülke tarihinde demokratik yollarla göreve gelen ilk Cumhurbaşkanı olmuştu.

Mursi, 3 Temmuz 2013'te dönemin Savunma Bakanı ve ardından Cumhurbaşkanı olan Abdulfettah es-Sisi tarafından gerçekleştirilen askeri darbeyle görevinden uzaklaştırılmıştı.

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Haber Tarihi: 18 Haziran 2019 Salı 18:43
  1. Muhammed Mursi
  2. taziye
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