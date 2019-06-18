0553 313 94 23

Muhammed Mursi'nin vefatı

Uluslararası Rabia Platformu:- "Mısır'daki darbe ile Türkiye'ye ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'a tehdit mesajı verme gayretinde olan şer odakları Mursi'nin vefatı üzerinden de aynı karanlık ve tehdit dolu mesajları vermeye teşebbüs etmektedirler. Ancak bilinmelidir ki, 15 Temmuz’da FETÖ’ye ve küresel efendilerine gereken cevabı veren Türk milleti, benzer tehditlere karşı da aynı mücadeleyi ve cevabı yine verecektir"

18 Haziran 2019 Salı 11:45
Muhammed Mursi'nin vefatı

İSTANBUL (AA) - Uluslararası Rabia Platformu'nun açıklamasında, Mısır'daki darbe ile Türkiye'ye ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a tehdit mesajı verme gayretinde olan şer odaklarının Mısır’ın demokratik yöntemlerle seçilmiş ilk Cumhurbaşkanı Muhammed Mursi'nin vefatı üzerinden de aynı karanlık ve tehdit dolu mesajları vermeye teşebbüs ettikleri belirtilerek, 15 Temmuz’da FETÖ’ye ve küresel efendilere gereken cevabı veren Türk milletinin benzer tehditlere karşı da aynı mücadeleyi ve cevabı yine vereceği kaydedildi.

Platformdan yapılan açıklamada, darbecilerin zulmü altında şehit olan Mısır’ın seçilmiş Cumhurbaşkanı olan Mursi’ye Allah’tan rahmet, merhumun ailesine, Mısır halkına ve tüm İslam dünyasına başsağlığı dilendi.

Mursi'nin şehit olarak Rabb'ine kavuştuğu aktarılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Ancak ona bu zulmü yapan ve ölümüne sebep olan darbeciler henüz hesabı sorulmayan binlerce kişinin katledilmesinden de birinci derecede sorumludurlar. Demokratik seçimlerle iş başına gelmiş, Mısır’ın ilk seçilmiş Cumhurbaşkanı Muhammed Mursi’ye 3 Temmuz 2013’te darbe yapanlar kadar bu darbeyi destekleyen başta ABD ve AB üyesi ülkeler ve halkların iradesini hiçe sayan bazı İslam ülkeleri olmak üzere tüm hükümetler de darbe rejiminin cinayetlerinin ve zulmünün ortağıdırlar. Darbeciler, darbeye açıktan destek verenler ve sessiz kalanlar insanlık vicdanında mahkum olmuşlardır."

- "Milleti için kendisini feda etmiştir"

"Merhum Cumhurbaşkanı Muhammed Mursi'nin sadece Mısır’ın değil, tüm İslam dünyasının ve insanlığın kahramanı" olduğu aktarılan açıklamada, şu değerlendirmelere yer verildi:

"Mursi, Mısır halkının emanetini şehit olana kadar savunmuş, dik durmuş, darbecilere asla boyun eğmemiş, teslim olmamıştır. Onun bu onurlu ve asil duruşu asla unutulmayacaktır. Merhum Mursi, darbecilere her fırsatta hakkı ve hakikati haykırmış, milleti için kendisini feda etmiştir. Darbecilere destek veren sözde demokrasi savunucusu birtakım ülkelerin aksine Türkiye daima Mısır halkının yanında ve darbecilerin karşısında tavır almıştır. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başından beri her zeminde bu mücadeleyi yapmış, darbecilere ve destekçilerine karşı tavrını açıkça dile getirmiştir. 3 Temmuz 2013’te merhum Cumhurbaşkanı Muhammed Mursi’ye yapılan darbeyi destekleyen odaklar 15 Temmuz darbe girişimini ve FETÖ’yü himaye etmişlerdir. 3 Temmuz darbesi gibi, 15 Temmuz darbe girişimi de bölgedeki halkların ve sivil yönetimlerin iradesini yok etme, hürriyet ve demokrasi rüyalarını kabusa dönüştürme projeleriydi. Mısır’daki darbe ile Türkiye’ye ve Cumhurbaşkanı Erdoğan’a tehdit mesajı verme gayretinde olan şer odakları Mursi’nin vefatı üzerinden de aynı karanlık ve tehdit dolu mesajları vermeye teşebbüs etmektedirler. Ancak bilinmelidir ki, 15 Temmuz’da FETÖ’ye ve küresel efendilerine gereken cevabı veren Türk milleti, benzer tehditlere karşı da aynı mücadeleyi ve cevabı yine verecektir."

Açıklamada, merhum Mursi’nin savunduğu, haykırdığı ve uğruna canını verdiği ideal ile hakikatlerin asla unutulmayacağı kaydedilerek, "Zira sadece Mısır’ın değil, Türkiye’nin ve tüm İslam dünyasının da istikbali ve refahı bu ideallerin hayata geçirilmesine bağlıdır." ifadeleri kullanıldı.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 18 Haziran 2019 Salı 11:45
  1. 15 Temmuz
  2. Muhammed Mursi
  3. Uluslararası Rabia Platformu

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Mahallede korku dolu günler, durdurulamıyor
    1. Mahallede korku dolu günler,..
    2. Markete giren yılan yakalandı
    3. Teröristlerin 4 yıl önce kaçırdığı..
    4. TİKA'dan Bosna Hersekli kadınlara..
    5. Çektiği acılara dayanamayıp evden..
    6. Göztepe'den stat açıklaması
    7. Başkent’in gurur: FOMGET
    8. Hindistan’da 100’den fazla çocuk beyin..
    9. Devrilen motosikletin sürücüsü..
    10. Kuzey Makedonya’dan Yıldırım’a destek
    11. ABD'li NATO komutanından flaş Türkiye..
    12. Altınordu, Sinan Osmanoğlu ile tekrar..
    13. TCMB repo ihalesiyle piyasaya yaklaşık..
    14. Göçmenlerle uyum çalıştayı başladı
    15. HDP'nin gençlik meclisine 4 ilde terör..
    16. “Mahallede Şenlik Var” panayırı ile..
    17. Kanserle mücadele okulu
    18. Red Bull Reign'e milli takım damgası
    19. Kartal Belediyesi’nden okullara araç..
    20. AB mahkemesinden Alman otoban ücreti..
    21. 2002’den bu yana sebze üretimi 5..
    22. Döviz kurları
    23. TİKA, Türkiye’nin güvenlik alanındaki..
    24. Bozüyük Cumhuriyet Başsavcısı Bıçakcı,..
    25. Çankaya’da köşe bucak temizlik
    26. Sakarya, KickBoxing Şampiyonlar Ligi..
    27. Eskişehirspor kamp için Varşova’ya..
    28. Aksaray’da minibüs devrildi: 1 ölü ,2..
    29. Düğün konvoyunda makas ve ters şerit..
    30. İkiz pehlivanlar "sizden iyi güreşçi..
    Yalan makinesi Ekrem'den program sonrası dikkat çeken VIP fotoğrafı
    Yalan makinesi Ekrem'den program sonrası dikkat çeken VIP fotoğrafı
    Uzman isimden korkutan uyarı! Su yerine tüketmek aniden öldürüyor
    Uzman isimden korkutan uyarı! Su yerine tüketmek aniden öldürüyor
    Dünya bu tehdidi konuşuyor: Çekilin, yoksa tankerlerinizi bombalarız
    Dünya bu tehdidi konuşuyor: Çekilin, yoksa tankerlerinizi bombalarız
    Başörtüsü yasakçısından Ekrem’e destek!
    Başörtüsü yasakçısından Ekrem’e destek!
    Şirin Payzın'ı rezil eden paylaşım! Geri adım attı...
    Şirin Payzın'ı rezil eden paylaşım! Geri adım attı...

    Günün Karikatürü

    18 Haziran 2019
    PKK'nın siyasi kolu HDP'den ortak yayın açıklaması
    PKK'nın siyasi kolu HDP'den ortak yayın açıklaması
    Sisi'yi tebrik etmişti... Gül'den Mursi mesajı
    Sisi'yi tebrik etmişti... Gül'den Mursi mesajı