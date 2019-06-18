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Muhammed Mursi'nin vefatı

Dünya Müslüman Alimler Birliği Başkanı Ahmed er-Raysuni:- "Mursi'nin ölümü, sessiz kalarak iş birlikçi haline gelen Arap liderlerine bir ayıp ve utançtır"

18 Haziran 2019 Salı 01:02
Muhammed Mursi'nin vefatı

RABAT (AA) - Dünya Müslüman Alimler Birliği Başkanı Ahmed er-Raysuni, Mısır'ın demokratik yöntemlerle seçilmiş ilk Cumhurbaşkanı Muhammed Mursi'nin, mahkeme salonunda hayatını kaybetmesine ilişkin, "Mursi'nin ölümü, sessiz kalarak iş birlikçi haline gelen Arap liderlerine bir ayıp ve utançtır." dedi.

Dünya Müslüman Alimler Birliği internet sitesi üzerinden yayınlanan Raysuni'nin açıklamasında, "Muhammed Mursi, altı yıldır hapishanelerde işkence görüyor ve acınılacak, maskara halindeki mahkemelere götürülüyor. Altı senedir onu parça parça öldürdüler." ifadelerine yer verdi.

Mısır makamlarını eleştiren Raysuni, "Altı yıl önce Mursi davasını, güç sahibi bir grup hıyanet çetesi haricinde tüm Mısır'ın kalbine bir leke haline getirdiler. Bu utanması kalmamış hain katillerin artık kalplerinde lekelenecek yer kalmamış. Bilakis bu hainler, Araplara, Müslümanlara ve insanlığa birer lekeler" ifadelerini kullandı.

Raysuni, Mursi'nin askeri darbeyle görevden uzaklaştırılmasını destekleyen Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri'nin "Şehit Mursi'nin ölümünün yanı sıra Mısırlıların, Libyalıların, Yemenlilerin, Sudanlıların ve Müslümanların" da kanına bulaştığını belirtti.

Mursi'nin ölümünün ardından Arap liderlerinin sessiz kalmasını eleştiren Raysuni, şöyle devam etti:

"Şehit Mursi'nin ölümü, sessiz kalarak iş birlikçi haline gelen Arap liderlerine bir ayıp ve utançtır. Mursi'nin ölümü, tüm el-Ezher şeyhleri için bir utanç ve ayıptır. Mursi'nin ölümü, Mısır'ın fetva mercileri ve tüm görevi şerefli masumların ölüm ilanını imzalayan Mısır'ın cumhurbaşkanı (Sisi) için bir utanç ve ayıptır."

- Mahkeme salonunda vefat etti

Mısır'da Temmuz 2013'te askeri darbeyle görevden uzaklaştırılan ve dün kamuoyunda "Hamas adına casusluk" olarak bilinen dava için hakim karşısına çıkarılan 67 yaşındaki Mursi, mahkeme salonunda vefat etmişti.

Muhammed Mursi, eski Cumhurbaşkanı Hüsnü Mübarek'i istifaya zorlayan 2011 yılındaki halk devriminin ardından, 2012'de ülke tarihinde demokratik yollarla göreve gelen ilk Cumhurbaşkanı olmuştu. Mursi, 3 Temmuz 2013'te dönemin Savunma Bakanı ve ardından Cumhurbaşkanı olan Abdulfettah es-Sisi tarafından gerçekleştirilen askeri darbeyle görevinden uzaklaştırılmıştı.

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Haber Tarihi: 18 Haziran 2019 Salı 01:02
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