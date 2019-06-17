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Muhammed Mursi'nin vefatı

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum:- "Mısır'ın gerçek sahibi olan Mısırlılara ve İslam dünyasına başsağlığı dileriz"

17 Haziran 2019 Pazartesi 23:05
Muhammed Mursi'nin vefatı

ANKARA (AA) - Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Mısır'ın demokratik yöntemlerle seçilmiş ilk Cumhurbaşkanı Muhammed Mursi'nin mahkeme salonunda hayatını kaybetmesi nedeniyle başsağlığı diledi.

Kurum, Twitter yaptığı paylaşımda, "Mısır'ın ilk seçilmiş Cumhurbaşkanı Muhammed Mursi, darbecilerin mahkemesinde yargılanırken Rabbine kavuştu. Ardında, onu seçen gözü yaşlı bir millet ve şanlı bir direniş bırakarak şehadete yürüdü. Mısır'ın gerçek sahibi olan Mısırlılara ve İslam dünyasına başsağlığı dileriz." ifadesini kullandı.


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Haber Tarihi: 17 Haziran 2019 Pazartesi 23:05
  1. - Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum
  2. Muhammed Mursi'nin vefatı

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