Muhammed Mursi'nin vefatı
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk:- "Mısır'da ülkenin demokratik yöntemlerle seçilmiş, darbeye direnen ilk Cumhurbaşkanı'nın vefatı hepimizi derinden üzmüştür. Mısır halkı ve demokrasiden yana tavır koyan herkesin başı sağ olsun"17 Haziran 2019 Pazartesi 22:33
ANKARA (AA) - Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Mısır'ın demokratik yöntemlerle seçilmiş ilk Cumhurbaşkanı Muhammed Mursi'nin mahkeme salonunda hayatını kaybetmesi nedeniyle baş sağlığı diledi.
Selçuk, Twitter'dan yaptığı paylaşımda, "Mısır’da ülkenin demokratik yöntemlerle seçilmiş, darbeye direnen ilk Cumhurbaşkanı'nın vefatı hepimizi derinden üzmüştür. Mısır halkı ve demokrasiden yana tavır koyan herkesin başı sağ olsun." ifadelerini kullandı.
YORUM YAZ