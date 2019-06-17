Muhammed Mursi'nin vefatı

ANKARA (AA) - Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, "Muhammed Mursi tavizsiz duruşu, hayatı ve mücadelesi ile tarihe örnek bir şahsiyet olarak geçecek, her daim gelecek nesillere rehber olacaktır." ifadesini kullandı.

Karamollaoğlu, Mısır'ın demokratik yöntemlerle seçilmiş ilk Cumhurbaşkanı Muhammed Mursi'nin mahkeme salonunda hayatını kaybetmesi nedeniyle Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, şunları kaydetti:



"Askeri darbeyle görevinden uzaklaştırılan, Mısır'ın seçilmiş ilk Cumhurbaşkanı Muhammed Mursi'nin mahkeme salonunda vefat etmiş olduğunu büyük bir teessürle öğrenmiş bulunmaktayım. İnanıyorum ki Muhammed Mursi tavizsiz duruşu, hayatı ve mücadelesi ile tarihe örnek bir şahsiyet olarak geçecek, her daim gelecek nesillere rehber olacaktır. Bu vesileyle merhuma Allah'tan rahmet, ailesine, Mısır halkına ve bütün İslam dünyasına başsağlığı diliyorum."