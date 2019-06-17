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Muhammed Mursi'nin vefatı

TBMM Başkanı Mustafa Şentop:- "Mursi, meşruiyetin safında yer alma cesaretini göstermiş büyük bir liderdir. Mursi, hapsedilmişti ama onu hapsedenlerden daha hürdü. Allah, halkının meşru Cumhurbaşkanı, Türkiye'nin ve milletimizin sağlam bir dostu olan Muhammed Mursi'ye rahmet eylesin ve şehadetini kabul etsin"

17 Haziran 2019 Pazartesi 20:38
Muhammed Mursi'nin vefatı

TBMM (AA) - TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Mısır'ın demokratik yöntemlerle seçilmiş ilk Cumhurbaşkanı Muhammed Mursi'nin, meşruiyetin safında yer alma cesaretini gösteren büyük bir lider olduğunu belirterek, "Mursi, hapsedilmişti ama onu hapsedenlerden daha hürdü. Allah, halkının meşru Cumhurbaşkanı, Türkiye'nin ve milletimizin sağlam bir dostu olan Muhammed Mursi'ye rahmet eylesin ve şehadetini kabul etsin." ifadesini kullandı.

Şentop, sosyal paylaşım sitesi Twitter'dan yaptığı paylaşımda, Mursi'nin mahkeme salonunda hayatını kaybetmesi nedeniyle başsağlığı diledi.

Mısır'ın seçimlerle iş başına gelen ilk Cumhurbaşkanı Muhammed Mursi'nin vefat haberini derin bir teessürle öğrendiğini belirten Şentop, "Mısır halkının, İslam dünyasının ve ezilen milletlerin başı sağ olsun. İnanıyorum ki mücadelesi ve hayatı kendisinden sonrakilere rehberlik edecektir." ifadesini kullandı.

Şentop, Mısır'da yaşananlar ile halkının hürriyeti ve refahı için mücadele eden Muhammed Mursi'nin başına gelenlerin, meşru yönetimleri hedef alan darbeciliğin niteliğini ve işleyişini ortaya koymak ve demokrasi havarisi bazı Batılı çevrelerin gerçek yüzünü ifşa etmek bakımından ibretlik olduğunu vurguladı.

Mursi ve yol arkadaşlarının, Mısır'a ve kendilerini atayan meşru yönetime ihanet eden bir azınlığın tertibiyle devrildiğini, adil olmaktan uzak yargılamalarla mahkum edilmeye çalışıldıklarına işaret eden Şentop, şunları kaydetti:

“Adalet terazisinde ve tarih önünde kazanan Mursi ve arkadaşları, kaybeden darbecilerdir. Mursi, meşruiyetin safında yer alma cesaretini göstermiş büyük bir liderdir. Mursi, hapsedilmişti ama onu hapsedenlerden daha hürdü. Allah, halkının meşru Cumhurbaşkanı, Türkiye’nin ve milletimizin sağlam bir dostu olan Muhammed Mursi’ye rahmet eylesin ve şehadetini kabul etsin.”

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Haber Tarihi: 17 Haziran 2019 Pazartesi 20:38
  1. Mısır'ın demokratik yöntemlerle seçilmiş ilk Cumhurbaşkanı
  2. Muhammed Mursi
  3. TBMM Başkanı Mustafa Şentop

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