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Muhammed Mursi'nin vefatı

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu:- "Darbe onu iktidardan uzaklaştırdı ancak hatırası gönüllerimizden silinmeyecek. Ümmet dik duruşunu unutmayacak!"

17 Haziran 2019 Pazartesi 19:56
Muhammed Mursi'nin vefatı

ANKARA (AA) - Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Mısır'ın demokratik yöntemlerle seçilmiş ilk Cumhurbaşkanı Muhammed Mursi'nin mahkeme salonunda hayatını kaybetmesine ilişkin, "Darbe onu iktidardan uzaklaştırdı ancak hatırası gönüllerimizden silinmeyecek. Ümmet dik duruşunu unutmayacak!" değerlendirmesinde bulundu.

Çavuşoğlu, Mursi'nin vefatına ilişkin taziye mesajını Twitter hesabında paylaştı.

Bakan Çavuşoğlu, mesajında "Darbe onu iktidardan uzaklaştırdı ancak hatırası gönüllerimizden silinmeyecek. Ümmet dik duruşunu unutmayacak! Mekanın cennet olsun Mursi." ifadesini kullandı.


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Haber Tarihi: 17 Haziran 2019 Pazartesi 19:56
  1. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu

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