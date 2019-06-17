Muhammed Mursi'nin vefatı
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik:- "Mısır'ın ilk seçilmiş Cumhurbaşkanı Muhammed Mursi, ahlaksız ve hukuksuz darbe sonrasında cuntanın güdümündeki mahkeme salonlarında yargılanıyordu. Mahkeme salonunda şehit oldu. Şehit Mursi'ye Allah'tan rahmet diliyoruz"17 Haziran 2019 Pazartesi 19:51
ANKARA (AA) - AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Mısır'ın demokratik yöntemlerle seçilmiş ilk Cumhurbaşkanı Muhammed Mursi'nin mahkeme salonunda hayatını kaybetmesi nedeniyle baş sağlığı diledi.
Çelik, Twitter'dan yaptığı paylaşımda, "Mısır'ın ilk seçilmiş Cumhurbaşkanı Muhammed Mursi, ahlaksız ve hukuksuz darbe sonrasında cuntanın güdümündeki mahkeme salonlarında yargılanıyordu. Mahkeme salonunda şehit oldu. Şehit Mursi'ye Allah'tan rahmet diliyoruz." ifadesini kullandı.
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