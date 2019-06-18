Muhammed Mursi için Yalova’da gıyabî cenaze namazı kılındı Mısır’da mahkemede hayatını kaybeden Mısır’ın seçilmiş ilk cumhurbaşkanı Muhammed Mursi için Yalova’da gıyabî cenaze namazı kılındı.

Mısır’da mahkemede hayatını kaybeden Mısır’ın seçilmiş ilk cumhurbaşkanı Muhammed Mursi için Yalova’da gıyabî cenaze namazı kılındı.

Mısır’ın seçimle başa gelen ilk cumhurbaşkanı Muhammet Mursi 2013’ün Temmuz ayında askeri darbeyle devrildiğinden bu yana cezaevindeydi. Mursi yaklaşık 5 yıldır süren davanın son duruşmasında fenalaşmış, kaldırıldığı hastanede öldüğü duyurulmuştu. Mursi’nin ölüm haberi İslam alemini yasa boğdu. Mursi için Türkiye’de de 81 ilde gıyabî cenaze namazı kılındı. Diğer illerle eş zamanı olarak öğle namazı sonrasında Yalova Merkez Camii avlusunda toplanan vatandaşlar yağmura rağmen cenaze namazına katıldı. Vatandaşlar namaz sonrasında Mursi için dualar etti.

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