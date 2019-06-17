Muhammed Mursi için gıyabi cenaze namazı ne zaman ve nerelerde kılınacak?

Muhammed Mursi kimdir soruları vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Muhammed Mursi'den acı haber geldi. Eski Mısır Devlet Başkanı Mursi mahkeme salonunda hayatını kaybetti. Peki, Türkiye'de Muhammed Mursi için gıyabi cenaze namazı nerelerde kılınacak? İşte Mursi'nin gıyabi cenaze namazına ilişkin ayrıntılar...

Mısır'ın seçilmiş meşru Cumhurbaşkanı Muhammed Mursi'nin şehadet haberi sonrası Ankara ve İstanbul'da gıyabi cenaze namazı çağrısı yapıldı.

Gıyabi cenaze namazları nerede kılınacak?

Seçimle ilk kez başa gelen Mısır'ın başına gelen ve eli kanlı Sisi tarafından darbe ile hapse mahkum edilen Muhammed Mursi, mahkeme salonunda şehit oldu.

72 aydır tek kişilik hücrede tutulan Mursi'nin şehadet haberi sonrası Ankara ve İstanbul'da gıyabi cenaze namazı kılınacak.

Ankara'daki adres Mısır Büyükelçiliği

Tarih: 18 Haziran Salı

Saat 13.00

Yer: Mısır Büyükelçiliği önü

(Kuğulu park karşısı)

İstanbul'da ise Fatih Camii

Şehit Mursi'nin İstanbul'daki gıyabi cenaze namazı ise yarın ikindi vakti Fatih Camii'nde kılınacak.

Muhammed Mursi, 8 Ağustos 1951 tarihinde, Mısır'ın kuzeyindeki Şarkiye iline bağlı Eladva köyünde doğdu.[3] Beş kardeşin en büyüğü olan Muhammed Mursi ilk eğitimini orada aldı. Babası çiftçi annesi ise ev hanımıydı. Mühendislik lisansını Kahire Üniversitesi'nde aldı (1975 ve 1978). Mühendislik doktorasını Güney Kaliforniya Üniversitesi'nde tamamladı (1982). Northridge Kaliforniya Eyalet Üniversitesi'nde yardımcı doçent oldu (1982-1985). Ardından eğitim vermek için Mısır'daki Zagazig Üniversitesi'ne geldi.

İdeolojik bakımdan yakın olduğu Müslüman Kardeşler hareketi içerisinde siyasete atıldı. Mursi 2000 ve 2005 yılları arasında milletvekili oldu. Müslüman Kardeşler'in yasal olarak seçime katılmaları mümkün olmadığından parlamentoya bağımsız siyasetçi olarak girdi. Tam 5 yıl Mısır Halk Meclisi üyeliği yaptı. 2011 Mısır Devrimi'ne muhalif bir lider olarak destek verdi ve 30 Nisan 2011 tarihinde Müslüman Kardeşler'in kurduğu, Özgürlük ve Adalet Partisi'nin başkanı seçildi.

2012 Mısır cumhurbaşkanlığı seçimleri'nde Müslüman Kardeşler'in aday gösterdiği Hayrat Şatır'ın adaylığı düşünce, yerine Muhammed Mursi seçildi. Yoğun seçim kampanyası yürüttü. İlk turda %25.5 oy aldı ve ikinci tura girmeye hak kazandı. İkinci turda da %51.73 oy alarak, 5. cumhurbaşkanı oldu.

2012–13 Mısır protestoları adıyla bilinen, 3 Temmuz 2013 tarihinde yapılan büyük gösteriler sonucu Mısır ordusu askeri bir müdahale ile yönetime el koydu. Mursi ise darbeyi kabul etmediğini açıkladı ve yandaşlarına direnmelerini söyledi. Muhammed Mursi'nin gözaltına alındığı, ev hapsinde tutulacağı bildirildi.

16 Mayıs 2015 günü mahkeme tarafından idam cezasına çarptırıldı. 16 Haziran 2015 günü hakkında açılan "casusluk" davasından müebbet hapse mahkum olurken, "cezaevi baskınları" davasında ise mahkeme idam kararını onadı.