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Muhammed Mursi için gıyabi cenaze namazı kılındı

Mahkeme salonunda şehit olan Mısır’ın ilk seçilmiş Cumhurbaşkanı Muhammed Mursi, için Malatya’da gıyabi cenaze namazı kılındı.

18 Haziran 2019 Salı 14:24
Muhammed Mursi için gıyabi cenaze namazı kılındı

Mahkeme salonunda şehit olan Mısır’ın ilk seçilmiş Cumhurbaşkanı Muhammed Mursi, için Malatya’da gıyabi cenaze namazı kılındı.


Yeni camide kılınan gıyabi cenaze namazı öncesi bir konuşma yapan İl Müftüsü Veysel Işıldar“Merhum şehit Mursi duyguların şöyle baktığımız zaman analize ettiğimiz zaman aynı duygulara sahibiz. Mursi iyi bir hafızdı,profesördü. Ezan okunduğu zaman biz genelde oturup susar dinleriz ama Mursi ezanı tekrar ederdi ezen okunduğu zaman. Namazın mümkün mertebe cemaatle beraber kılardı. Ama sabah namazını hiç cemaatsiz kılmazmış. öyle islami hassasiyetleri olan önemli bir kişiydi” dedi.


Mursi’nin büyük bir haksızlığa uğradığın ifade eden Işıldar, "Kendi halkı tarafında seçilmiş ve iktidara bir insan, zulümlere haksızlıklara maruz kaldı. Allah bize sahip oldu değerlerimizi farkına varmayı nasip eylesin" diye konuştu.


Yapılan konuşmanın ardında gıyabi cenaze namazı kılındı.

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Haber Tarihi: 18 Haziran 2019 Salı 14:24
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