0553 313 94 23

Muhammed Mursi için gıyabi cenaze namazı

18 Haziran 2019 Salı 14:56
Muhammed Mursi için gıyabi cenaze namazı

İZMİR/UŞAK/MANİSA/AYDIN/DENİZLİ (AA) - Mısır'ın demokratik yollarla seçilmiş ilk Cumhurbaşkanı Muhammed Mursi'nin ölümünün ardından İzmir, Uşak, Manisa, Aydın ve Denizli'de gıyabi cenaze namazları kılındı.

Konak Yalı Camisi'nde kılınan öğlen namazının ardından 67 yaşında vefat eden Mursi için toplananlar gıyabi cenaze namazı kıldı.

İzmir Müftüsü Recep Şükrü Balkan'ın kıldırdığı namaza çeşitli sivil toplum kuruluşları, siyasi parti temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.

Cenaze namazının ardından konuşan AK Parti İl Başkan Yardımcısı Ali Aslan, 2 bin 357 gün esir kalan Mursi'nin zalimlerin mahkemesinde direnişe yürüdüğünü vurguladı.

Gıyabi cenaze namazına, İzmir Valisi Erol Ayyıldız, İl Milli Eğitim Müdürü Ömer Yahşi ile MÜSİAD İzmir Şube Başkanı Bilal Saygılı da katıldı.

- Uşak

Kent merkezindeki tarihi Ulu Cami'de öğle namazının ardından Muhammed Mursi için toplananlar gıyabi cenaze namazı kıldı.

Uşak Müftüsü Kazım Güzel'ın kıldırdığı namazın ardından vatandaşlar camiden ayrıldı. Cenaze törenine siyasi partilerin ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri katıldı.

- Manisa

Manisa'da da Mursi'nin gıyabında cenaze namazı kılındı.

İl Müftüsü Sinan Cihan, öğle vakti Hatuniye Camisi'nde toplanan vatandaşlara, dün mahkeme salonunda vefat eden Muhammed Mursi için gıyabi cenaze namazı kıldırdı.

Namaza, Şehzadeler Kaymakamı Cemal Hüsnü Çaykara ile siyasi partilerin ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri katıldı.

- Denizli

Muhammed Mursi için Denizli'de de gıyabi cenaze namazı kılındı.

İl Müftüsü Mehmet Aşık, Delikliçınar Yeni Camisi'nde öğle namazını ardından mahkeme salonunda hayatını kaybeden Mursi için gıyabi cenaze namazı kıldırdı.

Namazın ardından cemaat hep birlikte Mursi için dua etti.

Daha sonra cami avlusunda toplanan sivil toplum örgütleri de basın açıklaması yaptı.

AK Parti İl Başkan Yardımcısı Fatih Durmaz, gazetecilere yaptığı açıklamada, Mısır'ın siyasi tarihinde ilk kez demokratik seçimlerle Cumhurbaşkanı seçilen Muhammed Mursi'nin, özgürlük ve adalet hasretiyle Hakk'a yürüdüğünü söyledi.

İnandığı davaya ömrünü adayan Mursi'nin Mısır halkı için verdiği insanlık mücadelesinin zalim bir cunta zihniyetiyle devrildiğini belirten Durmaz, "2013 Temmuz'unda kanlı bir darbe ile iktidarı ele alan Abdülfettah es-Sisi, kan ve gözyaşı üzerine kurduğu iktidarını yine kanla beslemiştir. 2 bin 357 gündür Mısır zindanlarındaki direniş destanını sürdüren Muhammed Mursi, zalimlerin mahkemesinde şehadete yürümüştür. İnancımızın gereği ve liderimizin dik duruşuyla Mısır'da insan haklarının hiçlenmesini kabul etmedik, etmeyeceğiz. Biz, Mursi'nin verdiği onurlu mücadelesinin ve şehadetinin şahidiyiz. İnsanlık, zulme direnenleri ve zulmeden zalimleri unutmayacaktır." dedi.

- Aydın

Muhammed Mursi'nin ölümünün ardından Aydın'da da gıyabi cenaze namazı kılındı.

İl Müftüsü Ercan Aksu, Bey Camisi'nde Mursi için gıyabi cenaze namazı kıldırıldı.

Namazın ardından Muhammed Mursi için dua edilirken, AK Parti İl Başkanlığınca da İstasyon Meydanı'nda basın açıklaması yapıldı.

İl Başkanı Ömer Özmen, yaptığı açıklamada, Mursi'nin özgürlük ve adalet hasretiyle Hakk'a yürüdüğünü söyledi.

Özmen, "Muhammed Mursi zalimlerin mahkemesinde şehadete yürümüştür. Bu süreçte bizi en derinden yaralayan İslam dünyasının suskunluğu olmuştur. Barbar Sisi'ye karşı tek 'dur' diyen dünya lideri Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'dır." ifadelerini kullandı.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 18 Haziran 2019 Salı 14:56
  1. cenaze
  2. Mısır
  3. Mursi
  4. Vefat

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Portekizli Lopes, Denizlispor’da
    1. Portekizli Lopes, Denizlispor’da
    2. Başkan Erdoğan konuşuyor
    3. Toprakla buluşan çocuklar, iyi tarım..
    4. Elazığ’da Mursi için gıyabi cenaze..
    5. Gün ortası haber özetleri
    6. İHH’dan Mursi açıklaması
    7. Üniversite sağlık personeli alımları..
    8. Kahreden haber! Yıllarca organ..
    9. SÜ Teknoloji Fakültesi mezunlarını..
    10. Teröristbaşı Gülen'in yeğeniyle..
    11. Kuşadası tüllüşahının yetiştiği yeni..
    12. Akhisar’a yapılacak yatırımları..
    13. "Atatürk Havalimanı'na yapılacak..
    14. Aydın’da Muhammed Mursi için gıyabi..
    15. Denizli’de sebze ve meyve fiyatları..
    16. Zerrin Özer'in eşi Adnan Oktar'ın..
    17. Facebook kendi kripto parasını..
    18. AK Parti'den 'anket' açıklaması
    19. Çocuklar hayallerini kodladı
    20. Kano Federasyonunda başa dönüldü
    21. 7 ayrı suçtan aranan zanlı..
    22. Yolu trafiğe kapatıp “drift” yapan..
    23. Mursi için gıyabi cenaze namazı
    24. 15 Temmuz unutturulmayacak
    25. Kesintiler cep’te
    26. Mursi için gıyabi cenaze namazı
    27. Yunuskent 2. etapta çalışmalar devam..
    28. Halk otobüsünün çarptığı vatandaş..
    29. Mursi’nin gıyabi cenaze namazında Arap..
    30. Ardahan’da Mursi için gıyabi cenaze..
    F-35 uçaklarının üreticisinden flaş Türkiye açıklaması!
    F-35 uçaklarının üreticisinden flaş Türkiye açıklaması!
    Yalan makinesi Ekrem'den program sonrası dikkat çeken VIP fotoğrafı
    Yalan makinesi Ekrem'den program sonrası dikkat çeken VIP fotoğrafı
    Uzman isimden korkutan uyarı! Su yerine tüketmek aniden öldürüyor
    Uzman isimden korkutan uyarı! Su yerine tüketmek aniden öldürüyor
    Dünya bu tehdidi konuşuyor: Çekilin, yoksa tankerlerinizi bombalarız
    Dünya bu tehdidi konuşuyor: Çekilin, yoksa tankerlerinizi bombalarız
    Başörtüsü yasakçısından Ekrem’e destek!
    Başörtüsü yasakçısından Ekrem’e destek!

    Günün Karikatürü

    18 Haziran 2019
    Şirin Payzın'ı rezil eden paylaşım! Geri adım attı...
    Şirin Payzın'ı rezil eden paylaşım! Geri adım attı...
    PKK'nın siyasi kolu HDP'den ortak yayın açıklaması
    PKK'nın siyasi kolu HDP'den ortak yayın açıklaması