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Muhammed Mursi için gıyabi cenaze namazı

Diyanet İşleri Başkanlığınca, Muhammed Mursi'nin vefatı nedeniyle yarın tüm merkezi camilerde gıyabi cenaze namazı kıldırılacak

17 Haziran 2019 Pazartesi 22:39
Muhammed Mursi için gıyabi cenaze namazı

ANKARA (AA) - Diyanet İşleri Başkanlığınca, Muhammed Mursi'nin vefatı nedeniyle yarın tüm merkezi camilerde gıyabi cenaze namazı kıldırılacak.

AA muhabirinin edindiği bilgiye göre, Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş tarafından, Mursi için yurt genelindeki tüm il ve ilçe müftülüklerine, gıyabi cenaze namazı kıldırılması için yazı gönderildi.

Gıyabi cenaze namazı, yarın yurt genelindeki tüm merkezi camilerde öğle namazını müteakip kılınacak.

Erbaş, Hacı Bayram Camisi'ndeki gıyabi cenaze namazını bizzat kıldıracak.

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Haber Tarihi: 17 Haziran 2019 Pazartesi 22:39
  1. Diyanet işleri Başkanlığı

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