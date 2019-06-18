Muhammed Mursi için Develi’de gıyabi cenaze namazı kılındı Mısır’da mahkeme salonunda fenalaşarak hayatını kaybeden eski Cumhurbaşkanı Muhammed Mursi için Kayseri’nin Develi ilçesinde gıyabi cenaze namazı kılındı.

Mısır’da mahkeme salonunda fenalaşarak hayatını kaybeden eski Cumhurbaşkanı Muhammed Mursi için Kayseri’nin Develi ilçesinde gıyabi cenaze namazı kılındı.

Mısır’da mahkeme salonunda fenalaşarak hayatını kaybeden eski Cumhurbaşkanı Muhammed Mursi, Develi’de unutulmadı. Öğle namazına müteakip kılınan gıyabi cenaze namazında, dualar edildi. Namaz, Develi Belediye Başkanvekili İsmet Medeni, İlçe Milli Eğitim Müdürü Murat Toprak, siyasi partilerin temsilcileri, STK temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.

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