Muhammed Mursi, Allah’ın izniyle cennete yürüdü

Nesibe Aldemir

Mısır halkı tarafından demokratik seçimlerle seçilmiş ilk Cumhurbaşkanı olan Muhammed Mursi’nin esaret altında şehit olduğunu büyük bir üzüntüyle öğrendik.

Allah rahmet eylesin. Mekanı cennet olsun. Şehadeti mübarek olsun.... Üzüntümüz büyük, parçalanmışlığımızın bir kez daha yüzümüze vurulduğunu gizlemek ne mümkün. Mursi zalimlere karşı dik durdu. Onun bu duruşu tüm İslâm Âlemi için örnek teşkil etmektedir.

O, imanının gücü ve berraklığı ile çağın Müslümanlarına büyük dersler verdi. Rabbine kavuşmaktan başka kaygı taşımadığı için zalimlerin hedefi oldu.