Suudilerin modernlik anlayışı!
Beyaz Saray'daki Trump - bin Selman görüşmesinin ardından Suudi Arabistan'da başlayan kültürel değişimde bir ilke daha imza atıldı. Ortadoğu'yu Avrupa'ya çevireceğini söyleyen bin Selman'ın talimatıyla sözde modernleşen ülkede Amerikan Güreşi müsabakası düzenlendi.28 Nisan 2018 Cumartesi 08:56
Suudi Arabistan, veliaht prens Muhammed bin Selman'ın 'Ilımlı İslam' ifadesinin ardından modern ülke adı altında kültür değişikliğine gitmeye devam ediyor. 35 yıllık sinema yasağını kaldırdıktan sonra ihaleyi Amerikalılara veren bin Selman, Amerikan Güreşi de düzenledi.
DEVLET TELEVİZYONU DA YAYINLADI
WWE'nin Suudi Arabistan'ın başkenti Cidde'deki Kral Abdullah Spor Kompleksi'nde düzenlediği müsabakada Triple H ile John Cena karşı karşıya geldi.
Tribünde binlerce seyircinin ilgi gösterdiği mücadele, devlete ait spor kanalında da gösterime girdi. Sadece bununla da kalınmazken ülkedeki yerel birçok spor kanalında izleyicilere aktarıldı.
2010'dan sonra ilk kez karşılayan Triple H ile John Cena maçını Cena kazandı.
10 YILLIK ANLAŞMA YAPILDI
Suudi Arabistan Spor İdaresi Başkanı Al Şeyh, ülkede güreş müsabakaları düzenlenmesi için WWE ile 10 yıllık bir anlaşma imzalamıştı.
Royal Rumble etkinliğine katılanların da bulunduğu 50 sporcu mücadele verecek.
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