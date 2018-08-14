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Muhammed bin Selman'a karşı olduğu için tutukluydu... "İşkence ile öldürüldü!"

Reformlara karşı olduğu gerekçesiyle Suudi Arabistan'da 2 yıl önce tutuklanan Süleyman Duveyş'in işkence altında öldüğü ifade edildi.

14 Ağustos 2018 Salı 16:13
Muhammed bin Selman'a karşı olduğu için tutukluydu... "İşkence ile öldürüldü!"

ABD kuklası Suudi Arabistan, tutuklulara yönelik insan hakları ihlalleri ile anılmaya devam ediyor.

Mepa News'in haberine göre, ülkede ilim adamları hedef alan tutuklama dalgasında hapiste tutulanlardan biri de Süleyman Duveyş'ti. Tanınmış davetçilerden olduğu ifade edilen Duveyş'in ölümü Suudi Arabistan'da tutuklu ilim adamları ile ilgili bilgiler veren sosyal medya aktivistlerince duyuruldu.

Aktivistler, Süleyman Duveyş'in işkence gördüğünü ve bu işkenceler sebebiyle yaşamını yitirdiğini öne sürdü. Suudi Arabistan'da halihazırda tutuklanmış birçok tanınmış isim bulunuyor. Bunlar arasında Selman el Avde, Avad el Karni, Abdulaziz el Fevzan da bulunuyor.

Süleyman Duveyş 22 Nisan 2016 tarihinde ülkedeki "reformlara karşı ifadeleri" sebebiyle tutuklanmıştı. Duveyş'in ölüm sebebinin işkence olduğu ifadelerine dair yetkililerden bir yorum gelmedi.

Haber Tarihi: 14 Ağustos 2018 Salı 16:13
  1. Suudi Arabistan
  2. Muhammed bin selman
  3. Süleyman Duveyş

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  • CENGİZCENGİZ1 sa önce
    Diyanet işleri başkanlığı bir fetva yayınlayıp , ABD uşağı SUUD Ailesi yönetimden düşünceye kadar , HAC ın farz olmayacağını bildirse iyi olur.Böylece Müminlerin , SUUD a giden paraları da ülkemizde kalır..
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