Muhammed Bin Selman görevden azledildi mi? Son dakika gelişmesi!

Cemal Kaşıkçı’nın öldürülmesinden sonra dünya ülkelerinin hedefinde olan Suudi Arabistan’da kraliyet ailesi büyük bir zora girdi. Kral Selman, oğlu Veliaht Muhammed bin Selman’ı görevden azletmeye hazırlanıyor.

Arabistab kralı, Veliat Muhammet Bin Selman'ın azledildiği ve kardeşi Halit Bin Selmanı Veliaht olarak tayin edildiğine dair kararname yayınlamış. Ülkede yayın yapan alawatanews.com adlı internet sitesi , Kraliyet Mahkemesi Muhammed Bin Salman'ın Mutabakat ' tan muaf tutulduğunu Prens Halit bin Salman bin Abdülaziz' in Suudi Arabistan’ın yeni veliahtı olacağını, kraliyet üyelerinin çoğunluğunun da bunu desteği alındığı yazdı.

alawatanews.com'un haberi:

Konsolusluk çalışanlarının ifadesi alınıyor

Öte yandan, Washington Post yazarı Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın Suudi Arabistan'ın İstanbul Başkonsolosluğu'nda öldürülmesine ilişkin soruşturma kapsamında bazı konsolosluk çalışanlarının ifadeleri alınıyor. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca, Cemal Kaşıkçı'nın 2 Ekim'de gittiği Suudi Arabistan'ın İstanbul Başkonsolosluğu'na girdikten sonra bir daha çıkamamasıyla ilgili yürütülen soruşturma sürüyor. Soruşturma kapsamında, aralarında Türk ve yabancı uyruklu 22 çalışanın "tanık" sıfatıyla ifade vermek üzere Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı'na gelmesi bekleniyor. Adliyeye gelen 5 çalışanın savcılıktaki ifadeleri sürüyor. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosu Savcılığı'nca yürütülen soruşturma çerçevesinde söz konusu kişilerin ifadelerinin birden fazla savcı tarafından alındığı öğrenildi. Geçtiğimiz hafta cuma günü 23 çalışanın tanık sıfatıyla ifadesi alınmıştı.