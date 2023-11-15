15 Kasım 2013: Muhammed Aruçi'nin (Akademisyen) vefatı

Makedonya’da Gostivar şehrinde 1956 yılında doğan Muhammed Aruçi, ilk eğitimini Makedonya’nın önemli âlimlerinden babası Kemal Efendi’den aldı. Aruçi, lise eğitimini Saray Bosna’daki Gazi Hüsrev Bey Medresesi’nde, üniversite eğitimini ise Mısır’ın el-Ezher Üniversitesi’nde tamamladı. Bir süre Yugoslavya’da çeşitli vazifelerde bulunan Aruçi, doktora için İstanbul’a geldi. İSAM’da uzun yıllar görev alan Muhammed Aruçi, İslam Ansiklopedisi’nin Balkan maddelerini hazırladı.



Marmara Üniversitesi, Saraybosna Üniversitesi, Priştine Üniversitesi, Sofya Üniversitesi’nde öğretim görevliliği yaptı. 2011 yılında İstanbul Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Kelam Anabilim Dalı’nda profesör olarak göreve başladı.







Arnavutça, Makedonca, Sırpça, Boşnakça, Bulgarca, Arapça, Türkçe ve İngilizce dillerini ana dili gibi konuşup yazan Muhammed Aruçi, Balkanlarda ilmin yayılmasına ve manevi bilincin oluşmasına yönelik önemli ilmi ve sosyal çalışmalar yaptı.



Balkanlarda birçok Kur’an kursunun, okul ve caminin yapılmasına ön ayak olan Aruçi, Arnavut ve Boşnak çocukların okuması için önemli projeleri hayata geçirdi. Sırbistan’da Müslüman kimliğin canlı tutulmasına yönelik ciddi hizmetlerde bulundu. Birçok kaynak eserin Arnavutça, Boşnakça dillerine tercüme edilmesine, bastırılıp dağıtılmasına öncülük etti.