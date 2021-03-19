İslâm alimi ve yazar Muhammed Ali es-Sabuni bir süredir ülkemizde ikamet ediyor, eğitim faaliyetlerini ülkemizde sürdürüyordu. Birçok ilim talebesinin faydalandığı Şeyh es-Sabuni bugün vefat etti. Muhammed Ali es-Sabuni kimdir? Muhammed Ali es-Sabuni kitapları nelerdir?

Muhammed Ali es-Sabuni, 1 Ocak 1930 tarihinde Suriye'nin Halep ilçesinde dünyaya gelir. es-Sabuni Ezher Üniversitesi, eş-Şeri'a fakültesin’den 1952 yılında mezun olur. Daha sonra Şeri kada (yargı) bölümündeki ihtisas eğitimini de tamamlayarak 1954 yılında Ezher Üniversitesinden mezun olmuştur.

Daha sonra Muhammed Ali Es-Sabuni, el-Alimiyye icazetini alır ve akabinde ülkesi Suriye'ye geri dönerek sekiz yıl boyunca eğitim faaliyetlerinde bulunmuştur. Bu süre sonrasında Suudi Arabistan'a hicret etmiş ve burada Mekke-i Mükerreme Üniversitesi Eğitim Fakültesinde ve eş-Şeria fakültesinde dersler vermeye başlamıştır.

Buradaki eğitim hizmeti yaklaşık yirmi sekiz yıl sürmüş, bu uzun süre içerisinde birçok üniversite hocaları yetiştirmiş ve Ümmü'l-Kura Üniversitesinde birçok klasik eserin tahkikini yapmıştır.

Muhammed Ali es-Sabuni kitapları

Safvetü't-Tefâsîr

El-Mevârîs fi'ş-Şerîati'l-İslâmiyye

Min Künûzi's-Sünne

Ravâ'i'u'l-Beyân fî Tefsîri Âyâti'l-Ahkâm

Kubes min Nûri'l-Kur'âni'l-Kerîm

Es-Sünnetü'n-Nebeviyye Kismün mine'l-Vahyi'l-İlâhî el-Münezzel

Mevsû'atü'l-Fikhi'ş-Şer'î el-Muyesser

Ez-Zevâcü'l-İslâmî el-Mübekkir Seâdetün ve Hisânetün

Et-Tefsîru'l-Vâdıh el-Müyesser

El-Hedyü'n-Nebeviyyü's-Sahîh fî Salâti't-Terâvîh

Îcâzü'l-Beyân fî Süveri'l-Kur'ân

Mevkifü'ş-Şerîati'l-Garrâ' min Nikâhi'l-Müt'ati

Haraketü'l-Ardi ve Deverânühâ Hakîkatün İlmiyyetün Eşbetehâ'l-Kur'ân

Et-Tibyân fî Ulûmi'l-Kur'ân

Akîdetü Ehli's-Sünneti fî Mîzâni'ş-Şer'i

En-Nübüvvetü ve'l-Enbiyâ'

Risâletü's-Salâti

El-Mehdiyyü ve Eşrâtü's-Sâ'ati

El-Müktetaf min 'Uyûni'ş-Şi'r

Keşfü'l-İftirâ'ât fî Risâleti't-Tenbîhât Havle Safveti't-Tefâsîr

Dürratü't-Tefâsîr

Cerîmetü'r-Ribâ Ahtaru'l-Cerâ'imi'd-Dîniyyeti ve'l-İctimâ'iyyeti

Et-Tebsîr bimâ fî Rasâ'ili Bekr Ebû Zeyd mine't-Tezvîr

Şerhu Riyâdi's-Sâlihîn

Şübehât ve Ebâtîl Havle teaddüdi Zevcâti'r-Rasûl

Risâletün fî Hukmî't-Tasvîr

Me'âni'l-Kur'ân

El-Muktetaf min 'Uyûni't-Tefâsîr

Muhtasaru Tefsîri İbn Kesîr

Muhtasaru Tefsîri't-Taberî

Tenvîru'l-Ezhân min Tefsîri Rûhi'l-Beyân

El-Müntekâ'l-Muhtâr min Kitâbi'l-Ezkâr

Fethu'r-Rahmân bi Keşfi mâ Yeltebisü fi'l-Kur'ân