0553 313 94 23

Muhammed Ali doğduğu şehrin havalimanının yeni yüzü oldu

Amerikalı efsane boksör ve insan hakları savunucusu Muhammed Ali'nin doğduğu şehir Louisville'deki havalimanının yeni logosunda efsanevi boksöre yer verildi

11 Haziran 2019 Salı 12:09
Muhammed Ali doğduğu şehrin havalimanının yeni yüzü oldu

ANKARA (AA) - ABD'li efsane boksör ve insan hakları savunucusu Muhammed Ali'nin doğduğu Louisville şehrinin havalimanının, Muhammed Ali'nin tasvir edildiği yeni logosu tanıtıldı.

CNN'de yer alan habere göre, yeni logonun efsanevi boksörün "Kelebek gibi uçarım, arı gibi sokarım." sözünden alınan ilhamla tasarlandığı belirtildi.

Muhammed Ali'yi elleri havada ringde zafer kazanmış şekilde gösteren logonun, efsane sporcunun kazandığı zaferler ve hoşgörüsünden alınan ilhamla hazırlandığı açıklandı.

Logunun tanıtım töreninde konuşan boksörün eşi Lonnie Ali, Muhammed Ali'nin nereye seyahat ederse etsin Louisville şehrini evi olarak gördüğünü ve şehre gelen her misafire hoşgörüyle yaklaştığını vurguladı.

Logonun, Louisville şehrinde her yıl düzenlenen Muhammed Ali haftası kapsamında değiştirildiği belirtildi.

Ocak ayında alınan kararla da havaalanının adı Louisville Muhammed Ali Uluslararası Havalimanı olarak değiştirilmişti.

Spor dünyasında "tüm zamanların en büyüğü" olarak anılan ve 2016 yılında 74 yaşında hayatını kaybeden efsanevi boksör ve ırkçılık karşıtı Müslüman aktivist Muhammed Ali, uzun süre Parkinson hastalığı ile mücadele etmiş, solunum yolu rahatsızlığı nedeniyle tedavi gördüğü Arizona'nın Phoenix kentindeki bir hastanede 3 Haziran 2016'da hayatını kaybetmişti.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 11 Haziran 2019 Salı 12:09
  1. ABD'li efsane boksör Muhammed Ali
  2. logo
  3. Louisville

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Konya’da 3. yüzyıla dayanan tarihi ‘Antik Kent’ turizme kazandırılacak
    1. Konya’da 3. yüzyıla dayanan tarihi..
    2. Sinop’ta boğulmalara karşı önlem
    3. (Özel) Mersin’de son 5 yılda denizden..
    4. Karar yazarı Akif Beki rakı masası ile..
    5. 610 milyonluk filoya rağmen vergi..
    6. Mavi fularlılar Kırgız mahallesinde
    7. KMÜ’den psikolojik danışmanlık ve..
    8. Sivas'ta minibüs şarampole devrildi:..
    9. Eskişehir’de FETÖ operasyonu
    10. Fransa Ulaştırma Bakanından..
    11. Pıhtı hayatı tehdit ediyor
    12. İstanbul Havalimanı, bayram tatilinde..
    13. Yüz estetiğinde ’’endoskopi’’ avantajı
    14. Kars’ta Jandarmanın 9 günlük tatil..
    15. Kazım Arslan’ın ismi parka verilecek
    16. Uzun süren omuz ağrılarına dikkat
    17. Otomotiv pazarı yılın ilk 5 ayında..
    18. PKK destekçilerine dev operasyon! 33..
    19. Adliye karşısında şüpheli valiz paniği
    20. Başkan Yüce, Belpaş’ta düzenlenen..
    Bu fotoğrafa rağmen İsmail Küçükkaya seçildi!
    Bu fotoğrafa rağmen İsmail Küçükkaya seçildi!
    Çıbanbaşı Koç!
    Çıbanbaşı Koç!
    İran'dan dikkat çeken S-400 açıklaması!
    İran'dan dikkat çeken S-400 açıklaması!
    İzlanda’da uzatılan fırça 10 yıllık skandalı ortaya çıkardı!
    İzlanda’da uzatılan fırça 10 yıllık skandalı ortaya çıkardı!
    İzlanda çark etti! İşte rezalete ilişkin açıklama…
    İzlanda çark etti! İşte rezalete ilişkin açıklama…

    Günün Karikatürü

    11 Haziran 2019
    Yenilgiyi hazmedemeyen Deschamps'tan Türkiye'ye alçak iftira!
    Yenilgiyi hazmedemeyen Deschamps'tan Türkiye'ye alçak iftira!
    Ve proje raydan çıktı
    Ve proje raydan çıktı