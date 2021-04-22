Muhallebi nasıl yapılır? Ev yapımı muhallebi tarifi
Ramazan ayında tatlı olmazsa olmazlardandır. Hem hafif hem de leziz bir tarif arıyorsanız; muhallebi hazırlayabilirsiniz. Peki, muhallebi nasıl yapılır?
Ramazan ayında tatlı tüketimi konusunda uzmanlar sık sık uyarılarda bulunuyor. İftardan en az iki saat sonra meyve ya da sütlü tatlı tüketilebileceği ifade ediliyor. Ancak ağır bol şerbetli tatlılardan uzak durulması gerektiğine belirtiliyor. Peki, muhallebi nasıl yapılır?
Muhallebi tarifi
Malzemeler:
- 1 litre süt
- 4 yemek kaşığı un
- 4 yemek kaşığı nişasta
- 1 su bardağı şeker
- 1 yemek kaşığı tereyağı
- 1 paket vanilin
Süslemek için:
Hindistan cevizi ya da tarçın
Muhallebi nasıl yapılır?
Bir tencereye süt, un ve nişastayı alıp karıştırın.
Süt kaynayınca şeker ve vanilini ekleyip karıştırmayı sürdürün.
Muhallebi göz göz olunca tereyağını ilave edip ocağın altını kapatın.
Tereyağının erimesi için muhallebiyi karıştırın.
Muhallebiyi kaselere boşalttıktan sonra oda sıcaklığına gelmesini bekleyin.
Tatlınızı süsleyip 1-2 saat buzdolabında dinlendirdikten sonra ikram edebilirsiniz.
Afiyet olsun.