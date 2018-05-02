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Muhalifler Kuzey Humus'u tahliye ediyor

Suriye'deki Beşşar Esed rejimi ile ablukada tuttuğu ve gerginliği azaltma bölgeleri kapsamındaki Kuzey Humus'taki askeri muhalif gruplar, bölgedeki kuşatmanın sonlanması için anlaşmaya vardı.

02 Mayıs 2018 Çarşamba 21:06
Muhalifler Kuzey Humus'u tahliye ediyor

Bölgeden edinilen bilgilere göre, rejim ve muhalifler, Rusya'nın arabuluculuğunda Kuzey Humus ablukasının sonlandırılması için yaptığı görüşmelerde zorunlu tahliye anlaşması yaptı.

Askeri muhaliflerin sosyal medyada paylaştığı anlaşma metnine göre gruplar, rejim ve Rusya'nın zorunlu tuttuğu tahliyeleri kabul etti.

Anlaşma metninde "Bölgeye Esed rejimi ve Rus güçleri girecek. Muhalif guruplar 3 gün içinde ağır silahlarını teslim edecek. 3 gün sonra bölgede kalmak istemeyenlerin kuzeyde muhaliflerin kontrolündeki bölgelere tahliye edilmesine başlanacak." ifadesi yer aldı.

UZUN SÜREDİR ANLAŞMA SAĞLANAMAMIŞTI

Rusya, kısa süre önce Doğu Guta'da uygulanan zorunlu tahliye ve askeri muhaliflerin silahlarını teslim etmesi şartlarını dayatmıştı ancak Rusya'nın tavrının değişmemesi ve muhalif grupların büyük kısmının şartları kabul etmemesi üzerine uzun süredir anlaşma sağlanamamıştı.

Aynı zamanda bölgedeki siviller, Rusya'nın dayatmaya çalıştığı anlaşma şartlarını protesto etmişti.

Rusya, yerel saatle 12.00'ye kadar askeri muhalif gruplara süre tanıdığını bildirmişti.

HUMUS GERGİNLİĞİ AZALTMA BÖLGESİNDE DURUM

Humus'un kuzeyinde muhaliflerin kontrolündeki 592 kilometrekarelik alan 5 yıldır abluka altında tutuluyor. Bölgede 200-250 bin kişi yaşıyor.

Bölge, Türkiye, Rusya ve İran tarafından Mayıs 2017'de Astana anlaşmaları çerçevesinde gerginliği azaltma bölgeleri kapsamına alınmıştı.

Rusya, Humus'un kuzeyini kapsayan gerginliği azaltma bölgesinde 4 Ekim 2017'de rejim ve muhalifler arasında ateşkese varıldığını duyurmuştu ancak rejim, geçen ay Şam'daki Doğu Guta'yı abluka ve yoğun saldırılar neticesinde ele geçirdikten sonra 14 Nisan'da Kuzey Humus'a yönelmişti.

 

Haber Tarihi: 02 Mayıs 2018 Çarşamba 21:06
  1. suriye
  2. kuzey humus
  3. esed
  4. Rusya
  5. Suriyeli muhalifler

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