Muhalifler Buteflika karşıtı gösterilerin sürmesini istiyor

Cezayirli muhalifler, sağlık durumun çok kötü olduğu belirtilen Cumhurbaşkanı Abdulaziz Buteflika'nın beşinci defa cumhurbaşkanlığına aday olacağını açıklaması nedeniyle başlayan protestoların sürdürülmesini istedi.

Bazı muhalif partilerin başkent Cezayir'deki Adalet ve Kalkınma Cephesi genel merkezinde düzenlediği toplantının ardından yayımlanan yazılı açıklamada, barışçıl değişim çağrısı olan ve toplumun tüm kesimlerinin temsil edildiği protestoların genişlemesinden memnuniyet duyulduğu vurgulandı.

Yönetimin barışçıl şekilde değişmesi talebinden hiçbir taviz verilmeyeceği belirtilen açıklamada, halkın taleplerinin yanıtsız kalması neticesinde ortaya çıkacak tehlikelerin sorumluluğunun yönetime ait olduğu ifade edildi.

Açıklamada ayrıca orduya halkı ve haklarını koruması çağrısı yapıldı.

Toplantıda eski başbakanlardan Ali bin Benfils ve Ahmed Benbitur, Barış Toplumu Hareketinin cumhurbaşkanı adayı Abdurrezzak Mukri, eski Enformasyon Bakanı Abdulaziz Rahabi yer aldı.

Adaylık başvurusunun bugün sona ereceği cumhurbaşkanlığı seçimlerinde 5. kez aday olacağını açıklamasına rağmen henüz resmi başvuruda bulunmayan ve sağlık sorunları nedeniyle İsviçre'de tedavi gören Cumhurbaşkanı Buteflika'nın, ülkeye dönüp dönmediği ile ilgili ülkede çelişkili haberler geliyor.

"Cezayir Hakkında Her şey" (TSA) internet sitesinde yer alan haberde, Buteflika'nın uçağının Cenevre Havaalanı'ndan henüz ayrılmadığı belirtildi.

Al Arabiya televizyonu ise ismini vermediği Cezayirli kaynaklara dayandırdığı haberde, Buteflika'nın ülkeye döndüğünü duyurdu ancak ayrıntıya yer vermedi.

Cezayir makamları ise cumhurbaşkanının ülkeye dönüşüyle ilgili resmi açıklama yapmadı.

Cezayir cumhurbaşkanlığından daha önce yapılan açıklamada, Buteflika'nın periyodik kontroller için 24 Şubat'ta İsviçre'ye gittiği belirtilmişti.

AA muhabirine konuşan kaynaklar, Buteflika'nın; Cenevre Üniversite Hastanesinin (HUG) yoğun bakım ünitesinde tedavi gördüğünü ve sağlık durumunun çok kötü olduğunu, ailesinin de yanında olduğunu aktarmıştı.

Buteflika, Cezayir resmi haber ajansı APS'de 10 Şubat'ta yayımlanan ulusa sesleniş mektubunda, cumhurbaşkanlığı seçimlerinde 5. kez aday olacağını belirterek, seçimi kazanması durumunda bazı reformlar yapacağı sözünü vermişti.

Buteflika, aday olacağını açıklamasına rağmen henüz resmi adaylık başvurusunu yapmadı. 19 Ocak'ta başlayan adaylık başvuru süresi bugün sona eriyor.