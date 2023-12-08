Muhalif tiyatrolara para aktarımı!

HABER MERKEZİ

Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın toplum ahlakının ve değerlerini yıkıcı olduğu iddia edilen oyunlara eski yıllardan bu yana sağlanan ve bir türlü kesilemeyen maddi destek medyada tartışılmaya devam ediyor. Bakanlıktan ise henüz bir açıklama yapılmadı. İki hafta önce ortaya çıkan skandalda, toplumun değerlerini aşağılayan çevreler tarafından düzenlenen tiyatro oyunlarına hibe verildiğine dair iddialar dikkat çekmiş, bakanlığın skandal listeyi ‘yanlışlıkla’ açıklamasıyla ortaya saçılan bilgiler, büyük tartışmaya sebep olmuştu. Tepkiler üzerine gece yarısı bakanlığın ilgili personelinin Güzel Sanatlar Genel Müdürlüğü’ne çağrılarak tepki çeken oyunların sahnelendiği tiyatroların sözleşmelerinin sabaha kadar hazırlanıp mail yoluyla gönderildiği iddia edilirken söz konusu tiyatro sahnelerine paralarının ödendiği öne sürüldü.

İşte o oyunlar

Kültür ve Turizm Bakanlığı, Güzel Sanatlar Genel Müdürlüğü kanalıyla önceki haftalarda “Rakı Şişesinde Balık Olsam”, “Tuvalet Fırçası” gibi tiyatro oyunları dışında LGBT propagandası içeren oyunlara yer verildiği ortaya çıktı.. Cumhurbaşkanlığı ve hükümet çevresinin tepkisine rağmen yüksek meblağlarda proje desteği sağlanan oyunlarla ilgili detaylar web sitesinde yayınlanmış, ancak kısa süre sonra liste kaldırılmıştı. Açıklanan listede “Mehmet Akif”, “28 Şubat” gibi oyunlar 80-90 bin TL civarında en düşük meblağlardan hibe verildiği dikkat çekerken, askeri ve siyasi casusluk suçlamasıyla yargılanan Osman Kavala’ya tahliye isteğinde bulunan ve aynı zamanda Erdoğan’a hakaretten yargılanan Genco Erkal gibi isimlerin başını çektiği organizasyonlara 300 bin TL’ye yakın nakit hibe verildiği öğrenildi. Fidel Castro ya da Frida Kahlo gibi yabancıların sahnelendiği oyunların da benzer şekilde astronomik rakamlarla destek bulması tartışma konusu oldu.