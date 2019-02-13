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Muhalif lider Kamto isyanla suçlanıyor

Kamerun’un ana muhalefet lideri Maurice Kamto, isyanla suçlanıyor.

13 Şubat 2019 Çarşamba 17:50
Muhalif lider Kamto isyanla suçlanıyor

Kamerun’un ana muhalefet lideri Maurice Kamto, isyanla suçlanıyor.


Kamerun’da ana muhalefet lideri Maurice Kamto, askeri mahkemede açılan davada isyan ve 7 farklı suçtan suçlanıyor. Kamto’nun avukatı Christopher Ndong, bugün yaptığı açıklamada muhalif liderin ölüm cezası alabileceğini söyledi. Avukat Ndong, “Maurice Kamto askeri mahkemede yargılanıyor. Bu hukuki değil, siyasi bir olaydır” dedi.


Kamto’nun diğer avukatı Emmanuel Simh ise, Kamto’nun “halkı kin ve düşmanlığa tahrik etme”, “isyana teşvik etme”, “ülkenin devlet başkanına hakaret”, “ülkenin değerlerine ve kamu mallarına zarar verme” suçlamaları ile gözaltında tutulduğunu ifade etti. Kamto’nun avukatları, başkanlığını Maurice Kamto’nun yürüttüğü Kamerun Rönesans Hareketi’nden (MRC) 22 üyenin de aynı suçlardan yargılandığını dile getirdi.


Kamerunlu yetkililer sessizliğini korurken, insan hakları grupları tarafından suçlanan 85 yaşındaki Devlet Başkanı Paul Biya, kendisine yöneltilen Afrika kakaosu ve petrol ihracatı merkezindeki 36 yıllık iktidarlığında muhalefeti susturduğuna dair suçlamaları reddetti.


Ülkedeki gösteriler en az 2 yıldır devam ederken, güvenlik güçleri tarafından şiddetle bastırılan her gösterinin ardından gösterilere bir yenisi daha ekleniyor. Birleşmiş Milletler (BM) bazı askeri yardımların insan hakları ihlalleri dolayısıyla geri çekildiğini ifade etmişti. Ancak aynı hafta içerisinde Fransa, Kamerun ile savunma işbirliğinin devam edeceğini belirtmişti. Son dönemlerde adı sürekli gözaltılarla gündeme gelen Kamto, 2018 yılının Ekim ayında ‘hileli’ olarak tanımladığı devlet başkanlığı seçimlerini kaybetmişti. Ülkeye uzun yıllardır hizmet veren mevcut Devlet Başkanı Paul Biya karşıtı protesto çağrısında bulunarak ülke genelindeki eylemlere öncülük eden Kamto, “isyana teşvik” suçlaması ile geçtiğimiz ayın sonunda gözaltına alınmıştı. Güvenlik güçleri protestoyu kalabalığa ateş açma suretiyle durdurmuş, gösterilerde 6 kişi yaralanmıştı. Öte yandan Douala şehri ve başkent Yaounde’de yapılmak istenen hükümet karşıtı ayaklanmalar da bastırılmıştı. Muhalif lider Kamto’nun partisi ve destekçilerinden kendisine karşı dün yöneltilen ülke içerisinde isyan ve daha fazla protestoya sebep olduğuna dair suçlamalar için henüz yanıt gelmedi.

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Haber Tarihi: 13 Şubat 2019 Çarşamba 17:50
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