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Muhalefetin ittifak pazarlığı sürüyor

Muhalefet partileri yerel seçim hazırlıkları kapsamında bir yandan belediye başkan adaylarını belirlemeye çalışırken, bir yandan da ittifak arayışlarını sürdürüyor- Özellikle 10'a yakın büyükşehirde ittifak yapma gayretinde olan İYİ Parti ve CHP arasındaki görüşmelerde sona yaklaşılırken, raporların sunulmasının ardından Kemal Kılıçdaroğlu ve Meral Akşener'in gelecek hafta yeniden bir araya geleceği belirtildi- İki parti arasındaki görüşmelerde il konuşulmadığı ileri sürülse de Ankara konusunda anlaşmazlıklar olduğu belirtiliyor- Görüşmelerde partilerin oy potansiyeli üzerinden hazırlanan simülasyonların ele alındığı ifade edilirken, HDP'nin ise Ankara ve İstanbul'da "aday çıkarmayarak ittifakı destekleme" seçeneğini masada tuttuğu ifade ediliyor

30 Kasım 2018 Cuma 12:44
Muhalefetin ittifak pazarlığı sürüyor

ANKARA (AA) - BARIŞ GÜNDOĞAN/ESİN IŞIK/ALPER ATALAY - Muhalefet partileri yerel seçim hazırlıkları kapsamında bir yandan belediye başkan adaylarını belirlemeye çalışırken, bir yandan da ittifak arayışlarını sürdürüyor. İYİ Parti ve CHP arasında Ankara konusunda anlaşmazlıklar olduğu belirtilirken HDP'nin Ankara ve İstanbul'da aday çıkarmayarak ittifakı destekleyeceği dile getiriliyor.

AA muhabirinin derlediği bilgilere göre, CHP ile İYİ Parti arasında bir süredir devam eden görüşmeler sürüyor.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, görüşmeleri bugüne kadar İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Koray Aydın ile sürdüren CHP PM üyesi Bülent Tezcan'ı ani bir kararla değiştirdi. Kılıçdaroğlu, görüşmeler için Genel Başkan Yardımcısı Oğuz Kaan Salıcı'yı görevlendirdi. Değişiklik kararının bilgilendirme eksikliği nedeniyle alındığı kulislere yansıdı.

Görevlendirme sonrası Salıcı ve Aydın arasında iki yeni görüşme daha gerçekleştirildi. Heyetlerin hafta sonunda bir rapor hazırlayarak genel başkanlara sunması, hafta başında ise Kılıçdaroğlu ile Akşener'in yeniden bir araya gelmesi bekleniyor.

- Ankara anlaşmazlık konusu

İki parti arasındaki görüşmelerde il konuşulmadığı ileri sürülse de Ankara konusunda anlaşmazlıklar olduğu belirtiliyor. İYİ Parti'nin Ankara'da kendi adaylarının desteklenmesi konusunda ısrarcı olduğu biliniyor. Mansur Yavaş isminin masada tutulduğu belirtilse de CHP'nin Ankara'dan vazgeçmesinin imkan dahilinde olmadığı konuşuluyor.

CHP'nin İYİ Parti ile yürüttüğü görüşmelerin 10 civarında ili kapsadığı biliniyor.

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, CHP ile yapılacak iş birliğini dar kapsamlı olarak değerlendirmiş, CHP'nin Muğla, Aydın, Tekirdağ ve İzmir'de seçimi alabileceğine dikkati çekerek İYİ Parti desteğine işaret emişti. Akşener, parti olarak Mersin'in yanı sıra Bodrum, Karabük ve Uşak'ı kazanabileceklerini iddia ederek buralarda destek bekledikleri yönünde açıklamalarda bulunmuştu.

- "Nerede, hangi kimlikle sonuç alınabilir"

İYİ Parti yetkilerinden alınan bilgiye göre ise iki partinin iş birliği çalışmalarını yürüten heyetleri şu ana kadar sadece teknik düzeyde çalışmalar gerçekleştirdi.

Her iki taraf, bu süre içerisinde bir simülasyon çalıştı ve araştırmalar yaptırdı. Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu'nun bilgilendirilmesinin ittifak görüşmelerini sürdüren heyetler, "Nerede, hangi kimlikle sonuç alınabilir" konusunu masaya yatıracak ve iş birliğinin yol haritasını netleştirecek. İYİ Partili yetkililer, bu çalışmayı da "Mersin'de CHP amblemi mi daha çok oy toplar, İYİ Parti amblemi mi? Ankara'da İYİ Parti amblemi mi daha çok oy toplar, CHP mi?" şeklinde açıkladı.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in hafta başı gerçekleşmesi beklenen görüşmenin ardından iş birliğinin düzeyine ilişkin genel çerçeve ortaya çıkacak. Heyetler bu çerçeveye göre hedeflenen iş birliği sonuçlanıncaya kadar aralıksız görüşmelerine devam edecek.

- HDP'de ittifak tartışmaları

HDP'de ise özellikle İstanbul ve Ankara başta olmak üzere bazı illerde siyasi partilerle iş birliği yapılmasına ilişkin tartışmalar devam ediyor. Çalışmalar ve görüşmeler ağırlıklı olarak il teşkilatları üzerinden yürütülürken, genel merkez düzeyinde şu ana kadar herhangi bir parti ile resmi görüşme gerçekleştirilmedi. Seçimlerde AK Parti'nin geriletilmesini hedef olarak önüne koyan HDP, ittifak veya iş birliklerine kapıyı açık bırakıyor.

HDP MYK toplantısında yerel seçimlere ilişkin çalışmalar ele alındı. HDP, İstanbul ve Ankara'da aday çıkarılmaması seçeneğini de masada tutuyor.

Parti yönetimi, iş birliği yapılabilecek illerde desteklenecek adaylara ilişkin de bazı kriterler belirledi. Buna göre, desteklenmesi istenen adayların "Kürtlerin değerlerine saygılı, savaştan, şiddetten yana olmayan ve yolsuzluğa bulaşmamış" isimler olması istenecek.

HDP, İstanbul'da bazı bölgelerde belediye meclis üyeliği kazanmayı hedeflerken, Konya, Mersin, Adana'da ise bazı ilçe belediyelerini kazanmayı amaçlıyor. Bunların dışında Kocaeli ve İzmir'de HDP oylarının yüksek olduğu bölgelere ilişkin özel çalışma yapılıyor.

Parti, Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinde güçlü olduğu illerde ittifaklara sıcak bakmazken, bu bölgelere ilişkin o yereldeki bazı siyasi oluşumlarla görüşmelerini ise sürdürüyor. Bu bölgelerde "simge" ve "kapsayıcı" isimlerin aday olarak gösterilmesi bekleniyor.

Haber Tarihi: 30 Kasım 2018 Cuma 12:44
  1. CHP
  2. HDP
  3. İyi Parti

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