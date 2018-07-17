Muhalefetin içler acısı durumu!

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu TBMM'deki grup toplantısında Mustafa Kemal'in bir sözünü söylemeye çalışırken trajikomik bir duruma düştü. Kılıçdaroğlu söylemeye çalıştığı sözü bir de "Kimse unutmasın" diyerek hatırlatmaya kalkarak, partisinin kurucusu Mustafa Kemal'in söylediği sözü önündeki kağıttan bile okuyamayarak, "Ve hiç kimse Gazi Mustafa Kemal'in şu sözünü unutmasın. 'Hattı müdafaa yoktur, eee hattı müdafaa yoktur. Eee afedersiniz..." diyerek tamamlamak zorunda kaldı.