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Muhalefetin içler acısı durumu!

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, TBMM'deki grup toplantısında fena rezil oldu. Atatürkçüyüm diye geçinen Kılıçdaroğlu, partisinin kurucusu Mustafa Kemal'in "Hattı müdafaa yoktur sathı müdafaa vardır, o satıh bütün vatandır" sözlerini söyleyemedi.

17 Temmuz 2018 Salı 17:16

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu TBMM'deki grup toplantısında Mustafa Kemal'in bir sözünü söylemeye çalışırken trajikomik bir duruma düştü. Kılıçdaroğlu söylemeye çalıştığı sözü bir de "Kimse unutmasın" diyerek hatırlatmaya kalkarak, partisinin kurucusu Mustafa Kemal'in söylediği sözü önündeki kağıttan bile okuyamayarak, "Ve hiç kimse Gazi Mustafa Kemal'in şu sözünü unutmasın. 'Hattı müdafaa yoktur, eee hattı müdafaa yoktur. Eee afedersiniz..." diyerek tamamlamak zorunda kaldı.

Haber Tarihi: 17 Temmuz 2018 Salı 17:16
  1. Kemal Kılıçdaroğlu
  2. CHP

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