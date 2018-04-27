Muhalefetin 'çatısı' çökünce kirli pazarlık 'baraj' pazarlığı devreye girdi

Cumhurbaşkanlığı için “Tek aday” modelinin ikinci ayağını oluşturması planlanan ittifak modeli, “sıfır baraj” olarak CHP Genel başkanı Kemal Kılıçdaroğlu tarafından tüm görüşmelerinde diğer muhalefet partilerine anlatıldı. Diğer partilerden destek isteyen Kılıçdaroğlu, kendi partisinden yükselebilecek itirazları susturmayı amaçlarken, bu konuda henüz bir net tablo ortaya koyamadı. İlk formülünün sonuçsuz kalmasıyla birlikte iktidar tabanında oluşabilecek “mutsuz” seçmenleri kendi bloklarına çekme gayretiyle “ittifak” yapabilecek partilerin sayısını mümkün olduğunca genişletme üzerine yoğunlaşıldı.

MECLİS'İ KİTLEMEK İÇİN SANDALYE PAZARLIĞI

“5”li ittifak için yola çıkan Kılıçdaroğlu’nun hedefinde, Meclis’e ne kadar çok parti sokabilirse, iktidar kanadını oluşturan “Cumhur İttifakı”ndan o kadar sandalye kapabilme bulunuyor. Star'ın haberine göre; CHP, SP, DP, BTP ve İyi Parti’nin bir arada “ittifak” halinde seçimlere girmesini hedefleyen Kılıçdaroğlu’nun bu planın başarıyla ulaşma şansı da yine zora girmiş görünüyor. Diğer partilerin olumlu yanıt vermesine rağmen henüz yanıt vermeyen İyi Parti’nin, bu konuda da Kılıçdaroğlu’nun girişimlerini boşa çıkartabileceği ifade ediliyor.

360 SANDALYE İLE KAOS PLANI

İlk turda Erdoğan’ı seçtirmemek için her türlü pazarlığı yapan muhalefet, TBMM’deki çoğunluğu alarak ikinci tura avantajlı olarak girmek istiyor. Bunun için 600 vekilin seçileceği TBMM’de en az salt çoğunluk olan 301 sandalyenin muhalefete geçmesi temel hedef olarak belirlendi. Çoğunluğun muhalefete geçmesi durumunda, Cumhurbaşkanı hakkında “suç isnadıyla” davalar açılmasının da önü açılacak. TBMM, üye tam sayısının salt çoğunluğu yani 301 oyla vereceği önergeyle soruşturma açılması istenebiliyor. Meclis, üye tam sayısının beşte üçü yani 360 oyla soruşturma açılmasına karar verebilir.