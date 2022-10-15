'Muhalefete karşı milletimizi uyanmaya davet ediyoruz'

Hiç oturup da düşündünüz mü: Türkiye’de 2002 yılından 2018 yılına kadar ekonomi değerleri düzenli bir şekilde seyir ederken; 18 yıl boyunca mevcut iktidarı devirmek için, içeriden ve dışarıdan birçok kumpas ve komplolar düzenlendi. 15 Temmuz’da Amerika destekli Fetöcü darbe girişimi düzenledi.

Baktılar ki kurdukları bütün tuzaklara rağmen; milletimizin büyük çoğunluğu her seçimde Erdoğan’ı iktidara getiriyor; artık yapacakları bir şey kalmadı, bu sefer Amerika Başkanı “Joe Biden’ın” talimatı ile son iki yıldır, ekonomik darbe ile çeşitli kumpaslar kurarak: Türkiye’de bazı işadamları ve egemen bazı firmalar biz bazı yatırımlar yapacağız diyerek, çok yakın tarihte, Merkez Bankası’ndan (55 milyar dolarlık TL çekip) götürüp ikinci gün dolara yatırıp bir gecede doları 18 liraya fırlatıp ondan sonra milletin karşısına geçip kıs kıs gülerek, bakın, bakın bu iktidar devleti yönetemiyor, haydi millet bu iktidar devirelim yaygarası başlattılar..

Değerli okurlarım; biliyorsunuz muhalefet bu aynı senaryo ve aynı oyunu, 2019 yerel seçimleri öncesi de zincir marketler ve semt pazarları vasıtası ile oynayarak, zam ve fahiş fiyatlarla vatandaşı canından bezdirip bütün yerel yönetimleri PKK’nın gölgesinde siyaset yapan HDP ile beraber ele geçirmek istediler ve hatta bir kısım insanımız bu (zam ve fahiş fiyat tuzağını) fark etmedi kızgınlıkla bu tuzağa düştüler ve bugün İstanbul, Ankara, İzmir, Adana ve Antalya belediyelerinin nasıl yönetildiğini milletimiz görüyor ve izliyoruz..

İşte gördüğünüz gibi: yine 2023 Haziran seçimlerine bir buçuk yıl kala, Amerika’nın talimatı ile zincir marketler ve semt pazarları vasıtası ile zam ve fahiş fiyatlarla, döviz kurları ile çeşitli tezgahlar kurarak piyasaları etkilemeye çalışarak ve yukarıda dediğimiz gibi, fahiş fiyatlarla milletimizi canından bezdirip, Erdoğan’ı devirip Amerika’nın istediği gibi, onların emrinde çıkmayacak ve ABD ile Avrupa Birliğinin her istediğini yapacak zayıf bir iktidar ve pasif bir siyasi lider ile Türkiye’yi tekrar bir yüz yıl daha, ABD ve Avrupa Birliğinin kucağına oturtup, Türkiye’ye diz çöktürmek istiyorlar…

Peki, iyi de bütün bunları kimler yapıyor diye soracak olursanız?

Evet: 624 yıl boyunca, 7 kıtaya hüküm eden koca Osmanlı devletini, İttihat Terakki Cemiyeti vasıtası ile 9 yılda yıkan, parçalayan, Enver, Talat ve Cemal paşaların iktidar olma hırsı yüzünden, 9 yılda koca Osmanlıyı parçalayıp yok eden zihniyetin temsilcileri: bugün yine CHP saflarında kendi çıkar ve menfaatleri için, halen bu milletin kaderi ile oynamaya devam ediyorlar..

38 yıldır, asker, polis, hakim, savcı ve sivil vatandaşlarımız olmak üzere; 42 binin üstünde vatandaşlarımızı (ŞEHİT)eden terör örgütüne terör örgütü diyemeyen bazı siyasi partiler; amaçlarına ulaşmak için her türlü dezenformasyonu, yalanı ve iftirayı çok çok rahat söyleyebiliyorlar maalesef..

Bu bazı kesimlerin siyasi çıkar ve maddi menfaatleri uğruna öylesine gözleri dönmüş ki; Türkiye’nin birliği beraberliği, okunan beş vakit ezanlar, vatanımız, bayrağımız, dinimiz, milletimiz, bağımsızlığımız bu söz konusu kesimlerin hiç ama hiç umurlarında değildir.

Bu söz konusu kesimlerin en ufak bir çıkarlar ve menfaatleri söz konusu olunca, sokaklara dökülürken; peki bu aynı kesimlerin; marketlerin ve semt pazarlarının bu milletin gözlerinin içine baka baka zam ve fahiş fiyat uygulamaları karşısında, neden hiç seslerini çıkarmıyorlar; hiç oturup da düşündünüz mü?

Ve hatta; muhalefetin bazı kesimleri ve yandaşları hiç utanmadan, sıkılmadan; bu zam ve fahiş fiyat yapan zincir marketler ve semt pazarları için, “canım herkes malını istediği fiyata satar, kimse karışamaz” deyip, sanki kanun ve yasalar yokmuş gibi, halkımızla adeta dalga geçercesine, kıs kıs bıyık altında gülüyorlar..

Evet aziz milletimiz:

İşte yıllardır, gözlerimizin içine baka baka, milletimizi ve milyonlarca küçük esnafımızı yok sayan ve üç beş zincir markete ve semt pazarları ile yaptıkları fahiş fiyatlarla milletimizi canından bezdirip, çıkar ve menfaatleri uğruna milletimizin çoğunluğunu yok sayan bu dış destekli muhalefete karşı milletimizi uyanmaya ve bunun hesabını yarın 2023’te seçim sandığında sormaya davet ediyoruz…