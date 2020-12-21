  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Gündem Muhalefet fitneden vazgeçmiyor!
Gündem

Muhalefet fitneden vazgeçmiyor!

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın 'süreci sabote etmeyin' çağrısı yine karşılık bulmadı. Bu kez de İP'li vekil Dr. Aytun Çıray, oksijen tüplerinin karaborsaya düştüğünü iddia etti.

Yeniakit Publisher
2020-12-21 23:34:00 -
Muhalefet fitneden vazgeçmiyor!

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca dün akşam yaptığı açıklamada, Gaziantep'teki üzücü patlamadan dolayı asılsız bilgilerle bakanlığı hedef alanlara seslenerek, "Ölümler üzerinden bunu yapmayın." demişti.

'Kamu hastanelerimizde çoğunlukla yerli ventilatör kullanıyoruz'

Bakan Koca ayrıca hastanelerde kullanılan ventülatörlere ilişkin şu ifadeleri kullanmıştı:

"Yerli ventilatör cihazlarımızda aynı zamanda yüksek akış oksijen tedavisi yapma özelliği bulunmaktadır. Kamu hastanelerimizde, bilhassa pandemi döneminde yerli ventilatör cihazı daha yaygın olarak kullanılmaya başlanmıştır. Bu yüzden kamu hastanelerimizin çoğunda ayrı bir cihaz kullanımına ihtiyaç duyulmaksızın bu tür tedaviler yapılabilmektedir."

Bakan Koca'nın açıklamaları ve insani çağrılarına rağmen muhalefet ise süreci sabote etmeye devam ediyor. İP'li İzmir Milletvekili Aytun Çıray, 12 kişinin yaşamını yitirdiği Gaziantep'teki özel hastanede meydana gelen üzücü patlamayla ilgili "Türkiye'de insan hayatı bu kadar ucuz mudur? Sayın Bakan istifa için daha ne bekliyor?" diyerek şunu iddia etti:

'Oksijen tüpü karaborsada'

"Hastalarımıza yoğun bakımlarda yer bulunmamasının yanında, salgın kontrolünde yaşanan sıkıntılara yeni skandallar eklemeye başladılar. Bunun son örneği Gaziantep'te hastanede yaşanan patlamayla 12 vatandaşımızın hayatını kaybetmesidir. Bu ilk değildir, son dönemde hastanelerde oksijen tüpü nedeniyle sık sık patlamalar meydana gelmektedir. Şu anda hastanelerde oksijen tüpü yetersizliği vardır. Oksijen tüpü karaborsadır."

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
İkinci el araba fiyatları son dakika ne kadar? 2. el araba fiyatı sahibinden ne kadar?
Otomotiv

İkinci el araba fiyatları son dakika ne kadar? 2. el araba fiyatı sahibinden ne kadar?

İkinci el arabası bulanan ya da 2. el araç satın almak isteyenler ikinci el araç fiyatlarını merak ediyor. Koronavirüsün İngiltere başta olm..
Rusları kızdıracak sözler: 5 milyonluk Türk silahı...
Teknoloji

Rusları kızdıracak sözler: 5 milyonluk Türk silahı...

Foreign Affairs internet sitesindeki bir makalede, Karabağ savaşıyla ilgili olarak "5 milyonluk Türk silahı, 300 milyonluk Rus silahını imha..
Oppo ve Samsung'dan flaş Türkiye kararı
Teknoloji

Oppo ve Samsung'dan flaş Türkiye kararı

Dünyaca ünlü iki mobil telefon şirketi Oppo ve Samsung çok yakın zamanda Türkiye'de üretime geçiyor.
Satılık 2017 model Opel Insignia
Satılık 2017 model Opel Insignia

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay