Muhalefet fitneden vazgeçmiyor!

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca dün akşam yaptığı açıklamada, Gaziantep'teki üzücü patlamadan dolayı asılsız bilgilerle bakanlığı hedef alanlara seslenerek, "Ölümler üzerinden bunu yapmayın." demişti.

'Kamu hastanelerimizde çoğunlukla yerli ventilatör kullanıyoruz'

Bakan Koca ayrıca hastanelerde kullanılan ventülatörlere ilişkin şu ifadeleri kullanmıştı:

"Yerli ventilatör cihazlarımızda aynı zamanda yüksek akış oksijen tedavisi yapma özelliği bulunmaktadır. Kamu hastanelerimizde, bilhassa pandemi döneminde yerli ventilatör cihazı daha yaygın olarak kullanılmaya başlanmıştır. Bu yüzden kamu hastanelerimizin çoğunda ayrı bir cihaz kullanımına ihtiyaç duyulmaksızın bu tür tedaviler yapılabilmektedir."

Bakan Koca'nın açıklamaları ve insani çağrılarına rağmen muhalefet ise süreci sabote etmeye devam ediyor. İP'li İzmir Milletvekili Aytun Çıray, 12 kişinin yaşamını yitirdiği Gaziantep'teki özel hastanede meydana gelen üzücü patlamayla ilgili "Türkiye'de insan hayatı bu kadar ucuz mudur? Sayın Bakan istifa için daha ne bekliyor?" diyerek şunu iddia etti:

'Oksijen tüpü karaborsada'

"Hastalarımıza yoğun bakımlarda yer bulunmamasının yanında, salgın kontrolünde yaşanan sıkıntılara yeni skandallar eklemeye başladılar. Bunun son örneği Gaziantep'te hastanede yaşanan patlamayla 12 vatandaşımızın hayatını kaybetmesidir. Bu ilk değildir, son dönemde hastanelerde oksijen tüpü nedeniyle sık sık patlamalar meydana gelmektedir. Şu anda hastanelerde oksijen tüpü yetersizliği vardır. Oksijen tüpü karaborsadır."