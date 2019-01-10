0553 313 94 23

Muhafız Alayı darbe girişimi davası

FETÖ'nün darbe girişimi sırasında Cumhurbaşkanlığı Muhafız Alayındaki eylemlere ilişkin davada, aralarında eski alay komutanları Muhsin Kutsi Barış ve Muhammet Tanju Poshor'un da bulunduğu 521 sanığın yargılanmasına devam edildi

10 Ocak 2019 Perşembe 16:10
Muhafız Alayı darbe girişimi davası

ANKARA (AA) - Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimi sırasında Cumhurbaşkanlığı Muhafız Alayındaki eylemlere ilişkin davada, eski alay komutanları Muhsin Kutsi Barış ve Muhammet Tanju Poshor'un da aralarında yer aldığı 521 sanığın yargılandığı davaya devam edildi.

Ankara 19. Ağır Ceza Mahkemesince Sincan Ceza İnfaz Kurumları Kampüsü'ndeki salonda görülen duruşmada, sanıklar, yakınları ve taraf avukatları hazır bulundu.

Duruşmanın öğleden sonraki bölümünde, darbe girişiminin yaşandığı dönemde Muhafız Alayında vatani görevini yapan tutuksuz sanık T.D, Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla savunma yaptı.

Darbe girişimi günü alaya katılalı bir hafta olmuşken akşam tatbikat yapılacağının söylendiğini belirten T.D, o günün sabahı atış yaptırıldığını, akşam da tatbikat için tim tim ayrıldıklarını, silah ve mühimmat dağıtıldıktan sonra Tekçe Meydanı'nda toplandıklarını ifade etti.

Daha sonra Genelkurmay Başkanlığına götürüldüklerini anlatan T.D, burada DEAŞ'ın saldırı yapacağının söylendiğini, ardından da tel örgünün kenarına manga manga sıralandıklarını kaydetti.

T.D, silahlar tam doluyken beklediklerini ancak hiçbir vatandaşa ateş etmediğini, bazı rütbelilerin "Geleni uyarın, sizi dinlemezlerse sıkın." demesine rağmen kesinlikle silah kullanmadıklarını öne sürdü.

Sanık T.D, sabah silahlarını bıraktıktan sonra polis kontrolünde alaya götürüldüklerini söyledi.

Tutuklu sanık Serdar Tanışık ise ankesörlü hatlardan örgüt üyeleriyle görüştüğüne yönelik suçlamaya karşılık yaptığı savunmasında, konuşmaların örgüt üyeleri ile olmadığını belirterek, suçlamayı kabul etmedi.

Duruşmaya, yarın devam edilmek üzere ara verildi.

Haftanın Özeti

Haber Tarihi: 10 Ocak 2019 Perşembe 16:10
  1. 15 Temmuz
  2. Ankara 19. Ağır Ceza Mahkemesi
  3. FETÖ
  4. Muhafız Alayı darbe girişimi davası
  5. Sincan Ceza İnfaz Kurumları Kampüsü

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    İspanya yönetimi Google’a vergi getiriyor
    1. İspanya yönetimi Google’a vergi..
    2. Otomobilin yakıt tankında 19 kilo..
    3. Kars’da yarın okullar tatil mi? Kars..
    4. 5 yıl arayla aynı sokakta 2 kişiyi..
    5. Annesinden bıçak tehdidiyle para..
    6. Bursa'da uyuşturucu ticareti..
    7. Yapı Kredi'den 650 milyon dolarlık..
    8. Büyükelçi Karlov suikastı davası
    9. TBMM Genel Kurulu
    10. Fatih Terim'e mahkemeden para cezası
    11. Akit’ten Adalet Bakanı Gül’e nezaket..
    12. YTB'den 10 Ocak Çalışan Gazeteciler..
    13. Nadal, Mata ve Navas'a spor ödülü
    14. Ankara'da yarın okullar tatil mi |..
    15. Kritik ziyaretin tarihi belli oldu!..
    16. ABD "Suriye'den çekiliyoruz" dedi,..
    17. Futbol: Hazırlık maçı
    18. Muhafız Alayı darbe girişimi davası
    19. "İçimdeki Hazine" klibini yaklaşık 2..
    20. Barış Atay'dan Yılmaz Erdoğan'a tepki:..
    Türkiye'nin gündemindeki Palu ailesine baskın!
    Türkiye'nin gündemindeki Palu ailesine baskın!
    Saatlerce kapı zilini yaladı! Polis her yerde onu arıyor
    Saatlerce kapı zilini yaladı! Polis her yerde onu arıyor
    Türkiye tarihinde bir ilk! Rus kadın belediye başkan adayı oldu
    Türkiye tarihinde bir ilk! Rus kadın belediye başkan adayı oldu
    Özgür Özel’den beyin yakan sözler: Binali Yıldırım'ın yerine Bilal Erdoğan geçecek
    Özgür Özel’den beyin yakan sözler: Binali Yıldırım'ın yerine Bilal Erdoğan geçecek
    İlçe jandarma komutanına uyuşturucu baskını! Tam 400 kilo uyuşturucu ele geçirildi
    İlçe jandarma komutanına uyuşturucu baskını! Tam 400 kilo uyuşturucu ele geçirildi

    Günün Karikatürü

    10 Ocak 2019
    Akit gündeme getirmişti... Erdoğan’dan ‘Palu ailesi’ talimatı!
    Akit gündeme getirmişti... Erdoğan’dan ‘Palu ailesi’ talimatı!
    Yanlarında iki ülke daha var! Hedefleri Türkiye
    Yanlarında iki ülke daha var! Hedefleri Türkiye