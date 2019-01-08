Muhafız Alayı darbe girişimi davası

ANKARA (AA) - Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz darbe girişimi sırasında Cumhurbaşkanlığı Muhafız Alayı'ndaki eylemlere ilişkin davada, aralarında eski alay komutanları Muhsin Kutsi Barış ve Muhammet Tanju Poshor'un da bulunduğu 521 sanığın yargılanmasına devam edildi.

Ankara 19. Ağır Ceza Mahkemesince, Sincan Ceza İnfaz Kurumları Kampüsü'ndeki salonda görülen duruşmada sanıklar, yakınları ve taraf avukatları hazır bulundu.

Duruşmanın öğleden sonraki bölümünde Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) vasıtasıyla dinlenen, darbe girişiminin yaşandığı dönemde Muhafız Alayı'nda vatani görevini yapan sanık Ö.Ö, 15 Temmuz öncesinde tatbikat yapılacağının söylendiğini ancak başka bilgi verilmediğini söyledi.

Ö.Ö, 15 Temmuz akşamı 17.00-18.00 gibi toplandıklarını, o gün tatbikat olacağının bildirildiğini, "Zeki" isimli uzman çavuş tarafından isimlik ve forslarının söktürüldüğünü belirtti.

Bekledikleri sırada söz konusu uzman çavuşun, tatbikatın başladığını ifade ederek, silahlığa gidip silah almalarını söylediğini aktaran Ö.Ö, ardından Tekçe İçtima alanında toplandıklarını dile getirdi.

Ö.Ö, daha sonra Genelkurmaya götürüldüklerini belirterek, "Bir rütbeli Genelkurmaya kim girerse girsin ateş etmemizi söyledi. Tatbikat değil IŞİD saldırısı olduğunu bildirdi." diye konuştu.

Götürüldükleri mevzilerde 1-1,5 saat kadar bekledikten sonra vatandaşların oraya gelmeye başladığını ve bir süre sonra da aslanlı kapının zorlandığını bildiren Ö.Ö, bir binbaşının da polis dahi olsa oraya girenlerin vurulmasını söylediğini kaydetti.

Ö.Ö, tanımadıkları rütbeli personelin içeri girenlere ateş etmeleri için kendilerini sıkıştırdığına işaret ederek, "Nurhak" isimli uzman çavuşun ise insanlara ateş açılmamasını emrettiğini anlattı.

Bu sırada havaya doğru 2-3 el ateş açtıklarını dile getiren Ö.Ö, vatandaşlara doğru ateş etmediğini, içeri giren kişilerden darbe girişimi olduğunu duyduğunu söyledi.

Sonrasında geri çekildiklerini ve karargahın yakınında bir yerde beklediklerini ifade eden Ö.Ö, FETÖ ile iltisaklı olduğuna yönelik suçlamayı kabul etmedi.

Tutuksuz sanık T.G. de 15 Temmuz'da vatani görevini yaptığını belirttiği savunmasında, Muhafız Alayında şoför olduğunu ve 15 Temmuz akşamı tatbikat olacağını öğrendiğini, alarm verildikten sonra "araç başı" yaptığını, kendilerine de silah ve hücum yeleği aldırıldığını söyledi.

Başka araçların da hazırlandığını ve hareket ettikten sonra öndeki aracı takip etmeye başladığını belirten T.G, tatbikatın alayda olacağını düşünürken 2 Nolu nizamiyeden çıkış yaptıklarını, Genelkurmay Başkanlığına gittiklerini, buradayken alayda görevli sivil şoför Engin Kadıoğlu'nun ne olduğunu öğrenmek için yanlarından ayrıldığını ve bir süre sonra gelip "Darbe oluyormuş." dediğini aktardı.

Kadıoğlu'nun bu haberi oraya giriş yaptıktan en fazla yarım saat sonra getirdiğini ileri süren T.G, yakındaki akıllı kart binasına girip sabaha kadar orada beklediklerini söyledi.

T.G, sabah olduktan sonra alaya götürüldüklerini ve sonraki süreçte gözaltı işlemi yapıldığını anlattı.

Sanık T.G, FETÖ ile iltisaklı olduğu yönündeki suçlamayı da kabul etmedi.

Duruşma yarına ertelendi.