Muhafız Alayı darbe girişimi davası

ANKARA (AA) - Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz darbe girişimi sırasında Cumhurbaşkanlığı Muhafız Alayı'ndaki eylemlere ilişkin davada, aralarında eski alay komutanları Muhsin Kutsi Barış ve Muhammet Tanju Poshor'un da bulunduğu 521 sanığın yargılanmasına devam edildi.

Ankara 19. Ağır Ceza Mahkemesince, Sincan Ceza İnfaz Kurumları Kampüsü'ndeki salonda görülen duruşmada sanıklar, yakınları ve taraf avukatları hazır bulundu.

Duruşmanın öğleden sonraki bölümünde SEGBİS vasıtasıyla savunma yapan sanık H.Ç, darbe girişiminin yaşandığı dönemde Muhafız Alayı'nda vatani görevini yaptığını söyledi.

H.Ç, 15 Temmuz'da henüz 15 günlük asker olduğunu ifade ederek, o gün tatbikat olacağının bildirildiğini, bunun için okunan isim listesinde kendi adının olmadığını ancak sonradan eklendiğini öğrendiğini belirtti.

Silah ve mühimmat aldıktan sonra Genelkurmay Başkanlığına gönderildiklerini anlatan H.Ç, orada bulunduğu sürece havaya ya da bir insana ateş etmediğini savundu.

SEGBİS vasıtasıyla alınan beyanında Askerliğini Muhafız Alayı'nda yaptığını dile getiren tutuksuz sanık H.S.A. da akşam içtimasından sonra tatbikat olduğunun söylendiğini, bunun üzerine silah, kompozit başlık ve ardından mühimmat aldığını ifade etti.

H.S.A, alaydan çıkmadan önce fors ve isimliklerin söktürüldüğünü, telefonların toptıldığını dile getirerek, alay komutanı Muhsin Kutsi Barış'ın, Tekçe alanında bir konuşma yaptığını, hatırladığı kadarıyla tatbikattan bahsettiğini ve son olarak "Allah yardımcınız olsun." dediğini söyledi.

Daha sonra otobüslerle Genelkurmay Başkanlığına götürüldüklerini ifade eden H.S.A, "Oranın komutanlarından biri 'Bu tatbikat değil, her şey gerçek' dedi." diye konuştu.

Yine emir üzerine silahlarını tam dolduruşa aldıklarını dile getiren H.S.A, ancak parmaklıkların yanında beklerken kendi birliklerinden olan ve mevzileri gezen Oktay isimli uzman çavuşun "Kimseye ateş etmeyin. Geride durun." diyerek silahların şarjörlerini çıkarttırdığını öne sürdü.

H.S.A, ancak bir süre sonra albay olduğunu hatırladığı bir rütbelinin gelip kendilerine kızınca şarjörleri tekrar taktıklarını iddia etti.

15 Temmuz'dan bir hafta on gün önce alaya gelen, daha önce görmediği asker kişilerin, Tekçe içtima alanında bazı üsteğmenlere plastik kelepçe verdiğini ve bu durumun dikkatini çektiğini de belirten H.S.A, ancak kelepçeleri alan üsteğmenleri hatırlamadığını ileri sürdü.

Sanık eski er F.S'nin de savuna yapmasının ardından duruşma yarına ertelendi.