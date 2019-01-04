Muhafız Alayı darbe girişimi davası

ANKARA (AA) - Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimi sırasında Cumhurbaşkanlığı Muhafız Alayı'ndaki eylemlere ilişkin davada, aralarında eski alay komutanları Muhsin Kutsi Barış ve Muhammet Tanju Poshor'un da bulunduğu 521 sanığın yargılanmasına devam edildi.

Ankara 19. Ağır Ceza Mahkemesince, Sincan Ceza İnfaz Kurumları Kampüsü'ndeki salonda görülen duruşmada sanıklar, yakınları ve taraf avukatları hazır bulundu.

Duruşmada, darbe girişiminin yaşandığı dönemde, Muhafız Alayı'nda vatani görevini yerine getiren ve SEGBİS vasıtasıyla bağlanılan tutuksuz sanık erler İ.K, G.A. ve H.T'ye savunma yapıp yapmayacakları soruldu.

Sanıklar, soruşturma aşamasındaki beyanlarının geçerli olduğunu ve bu beyanlarını kabul ettiklerini belirterek ayrıca savunma yapmayacaklarını söyledi.

Mahkemenin, önceki beyanlarını okuduğu tutuksuz erler, ardından salonda bulunan tutuklu sanıkların sorularını yanıtladı.

İddianamenin daha önce kendisine tebliğ edilmediğini belirten sanık H.H.A. ise mahkemenin tebliğ tarihinden sonra bir hafta süre talep edebileceğine yönelik uyarısına karşın savunma yapmak istediğini belirtti.

Darbe girişiminin yaşandığı dönemde Muhafız Alayı Köşk Muhafız Birliği'nde 6 günlük asker olduğunu anlatan H.H.A, 15 Temmuz'da akşam tatbikat olacağının söylendiğini ifade etti.

Akşam silah ve şarjör aldıktan sonra Genelkurmay Başkanlığı'na götürüldüklerini belirten H.H.A, TÜİK tarafında beklediğini, oradan kimsenin geçmediğini bildirdi.

Ertesi gün öğleye kadar orada durduğunu dile getiren H.H.A, polisler geldikten sonra teslim olduklarını, ardından alaya döndüklerini söyledi.

H.H.A, bir hafta sonra da gözaltına alındığını kaydetti.

"Bizi 15 Temmuz'da atış eğitimi olmadan, oryantasyon eğitimi verilmeden Genelkurmay'a götürdüler." diyen H.H.A, o gün tatbikat olduğunun söylenmesinin dışında başka bir şey bildirilmediğini ifade etti.

H.H.A, FETÖ üyeliğiyle ilgili suçlamayı da kabul etmedi.

Duruşmaya öğle arası verildi.