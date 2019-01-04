0553 313 94 23

Muhafız Alayı darbe girişimi davası

FETÖ'nün darbe girişimi sırasında Cumhurbaşkanlığı Muhafız Alayı'ndaki eylemlere ilişkin davada, aralarında eski alay komutanları Muhsin Kutsi Barış ve Muhammet Tanju Poshor'un da bulunduğu 521 sanığın yargılanmasına devam edildi

04 Ocak 2019 Cuma 13:04
Muhafız Alayı darbe girişimi davası

ANKARA (AA) - Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimi sırasında Cumhurbaşkanlığı Muhafız Alayı'ndaki eylemlere ilişkin davada, aralarında eski alay komutanları Muhsin Kutsi Barış ve Muhammet Tanju Poshor'un da bulunduğu 521 sanığın yargılanmasına devam edildi.

Ankara 19. Ağır Ceza Mahkemesince, Sincan Ceza İnfaz Kurumları Kampüsü'ndeki salonda görülen duruşmada sanıklar, yakınları ve taraf avukatları hazır bulundu.

Duruşmada, darbe girişiminin yaşandığı dönemde, Muhafız Alayı'nda vatani görevini yerine getiren ve SEGBİS vasıtasıyla bağlanılan tutuksuz sanık erler İ.K, G.A. ve H.T'ye savunma yapıp yapmayacakları soruldu.

Sanıklar, soruşturma aşamasındaki beyanlarının geçerli olduğunu ve bu beyanlarını kabul ettiklerini belirterek ayrıca savunma yapmayacaklarını söyledi.

Mahkemenin, önceki beyanlarını okuduğu tutuksuz erler, ardından salonda bulunan tutuklu sanıkların sorularını yanıtladı.

İddianamenin daha önce kendisine tebliğ edilmediğini belirten sanık H.H.A. ise mahkemenin tebliğ tarihinden sonra bir hafta süre talep edebileceğine yönelik uyarısına karşın savunma yapmak istediğini belirtti.

Darbe girişiminin yaşandığı dönemde Muhafız Alayı Köşk Muhafız Birliği'nde 6 günlük asker olduğunu anlatan H.H.A, 15 Temmuz'da akşam tatbikat olacağının söylendiğini ifade etti.

Akşam silah ve şarjör aldıktan sonra Genelkurmay Başkanlığı'na götürüldüklerini belirten H.H.A, TÜİK tarafında beklediğini, oradan kimsenin geçmediğini bildirdi.

Ertesi gün öğleye kadar orada durduğunu dile getiren H.H.A, polisler geldikten sonra teslim olduklarını, ardından alaya döndüklerini söyledi.

H.H.A, bir hafta sonra da gözaltına alındığını kaydetti.

"Bizi 15 Temmuz'da atış eğitimi olmadan, oryantasyon eğitimi verilmeden Genelkurmay'a götürdüler." diyen H.H.A, o gün tatbikat olduğunun söylenmesinin dışında başka bir şey bildirilmediğini ifade etti.

H.H.A, FETÖ üyeliğiyle ilgili suçlamayı da kabul etmedi.

Duruşmaya öğle arası verildi.

Haftanın Özeti

Haber Tarihi: 04 Ocak 2019 Cuma 13:04
  1. 15 Temmuz
  2. Ankara 19. Ağır Ceza Mahkemesi
  3. Cumhurbaşkanlığı Muhafız Alayı
  4. FETÖ
  5. Sincan Ceza İnfaz Kurumları Kampüsü

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Mide bulantısına iyi gelen yiyecekler nelerdir?
    1. Mide bulantısına iyi gelen yiyecekler..
    2. Meteorolojiden yağış uyarısı
    3. Borsa, günün ilk yarısında yükseldi
    4. Almanya'da işsizlik arttı
    5. Katılım Emeklilik, sözleşmeartışında..
    6. Muhafız Alayı darbe girişimi davası
    7. Pakistan Başbakanı Han Anıtkabir'de
    8. Tunus'ta kendilerini patlatan..
    9. Çin'den ABD'nin seyahat uyarısına..
    10. Dicle Elektrik’ten Diyarbakır’da drone..
    11. Bakan Albayrak: Piyasaların..
    12. Şehit Fethi Sekin için kitabe yaptırıldı
    13. "Diktatör" dedikleri Erdoğan'ın..
    14. Muğla'da FETÖ bahanesiyle..
    15. Eski başbakandan Binali Yıldırım'a..
    16. Tekstilde 20 milyar $’ı yakaladık
    17. Galatasaray aradığı stoperi buldu!..
    18. "Mustafa Pektemek gündemimizde yok"
    19. Ticaret Bakanlığı 2018 yılı veri bülteni
    20. Dövizde gece yarısı türbülansı
    Kadın hepsine küfretmiş, "Ya Rabbi şükür" diyorlar!
    Kadın hepsine küfretmiş, "Ya Rabbi şükür" diyorlar!
    “CHP İzmir’de Bakan’ı aday gösterecek!”
    “CHP İzmir’de Bakan’ı aday gösterecek!”
    FETÖ'cü asker her şeyi itiraf etti! 'Üniversiteyi kazanamayınca...'
    FETÖ'cü asker her şeyi itiraf etti! 'Üniversiteyi kazanamayınca...'
    İmran Han'dan flaş Türkiye açıklaması: Artık zamanı gelmiştir
    İmran Han'dan flaş Türkiye açıklaması: Artık zamanı gelmiştir
    Polis, öğretmen, imam, hemşire...İşte mesleğine göre zamlı maaşlar
    Polis, öğretmen, imam, hemşire...İşte mesleğine göre zamlı maaşlar

    Günün Karikatürü

    4 Ocak 2019
    Genç kızın isteği Başkan Erdoğan'ı şaşırttı: Çok bela bir kızın var
    Genç kızın isteği Başkan Erdoğan'ı şaşırttı: Çok bela bir kızın var
    Ayyaş Deniz Çakır AVM'de başörtülülere saldırdı! "Burası Arabistan mı?"
    Ayyaş Deniz Çakır AVM'de başörtülülere saldırdı! "Burası Arabistan mı?"