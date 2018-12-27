0553 313 94 23

Muhafız Alayı darbe girişimi davası

FETÖ'nün darbe girişimi sırasında Cumhurbaşkanlığı Muhafız Alayı'ndaki eylemlere ilişkin aralarında eski alay komutanları Muhsin Kutsi Barış ve Muhammet Tanju Poshor'un da bulunduğu 521 sanığın yargılandığı davada, sanıklardan Aziz Yılmaz adli kontrol şartıyla tahliye edildi

27 Aralık 2018 Perşembe 19:00
Muhafız Alayı darbe girişimi davası

ANKARA (AA) - Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz darbe girişimi sırasında Cumhurbaşkanlığı Muhafız Alayı'ndaki eylemlere ilişkin davada tutukluluk incelemesi yapan mahkeme, sanıklardan Aziz Yılmaz'ın adli kontrol şartıyla tahliyesine hükmetti.

FETÖ'nün darbe girişimi sırasında Cumhurbaşkanlığı Muhafız Alayı'ndaki eylemlere ilişkin aralarında eski alay komutanları Muhsin Kutsi Barış ve Muhammet Tanju Poshor'un da bulunduğu 521 sanığın yargılanmasına devam edildi.

Ankara 19. Ağır Ceza Mahkemesince Sincan Cezaevi Yerleşkesi'ndeki salonda görülen duruşmada sanıklar, yakınları ve taraf avukatları hazır bulundu.

Tutukluluk incelemesi yapan heyet, sanıklar ve avukatlarının beyanlarını dinledikten sonra hükmü açıklayarak, sanıklardan Aziz Yılmaz'ın yurt dışı yasağıyla tahliyesine, diğer sanıkların tutukluluk halinin devamına hükmetti.

Davanın görülmesine yarın devam edilecek.

Haftanın Özeti

Haber Tarihi: 27 Aralık 2018 Perşembe 19:00
  1. Ankara 19. Ağır Ceza Mahkemesi
  2. Cumhurbaşkanlığı Muhafız Alayı

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Trump, İsrail'e ayar verdi: Zaten paranızı veriyoruz!
    1. Trump, İsrail'e ayar verdi: Zaten..
    2. Yenidoğan sarılığı
    3. Hac kuraları yarın saat kaçta..
    4. Jandarma Genel Komutanlığı darbe..
    5. Furkan Savaşı'nın şehitleri Gazze'de..
    6. Muhafız Alayı darbe girişimi davası
    7. Başakşehir Malatya'nın golcüsünü istiyor
    8. AK Parti Muğla adayı kim oldu?
    9. "Ergenekon" davası Mayıs 2019'da..
    10. Anne ve babanın amel defterini açık..
    11. "Suudi Arabistan, Suriye'nin yeniden..
    12. Sincar halkı ilçedeki PKK varlığı..
    13. Erdoğan, Fazıl Say'ın davetine cevap..
    14. Karaman okullar tatil mi? Karaman 28..
    15. Suriyeliler donmak üzereyken bulundu!..
    16. TOFAŞ'ta Harper ile yollar ayrıldı
    17. Flaş liste açıklandı! İşte en..
    18. AK Parti Altındağ belediye başkan..
    19. Ardahan'da eğitime kar engeli
    20. Haset, süründürür ve öldürür
    Akar'a saldıran Özel, ödeyeceği miktarı duyunca kıvırdı
    Akar'a saldıran Özel, ödeyeceği miktarı duyunca kıvırdı
    Erdoğan açıklayacak! Binlerce kamu çalışanına müjde
    Erdoğan açıklayacak! Binlerce kamu çalışanına müjde
    Abdullah Gül ve Ahmet Davutoğlu'nun yeni parti kuracağı iddialarına Akşener'den yorum
    Abdullah Gül ve Ahmet Davutoğlu'nun yeni parti kuracağı iddialarına Akşener'den yorum
    Suudi isimden küstah sözler! 'Bizim düşmanımız Türkiye'dir'
    Suudi isimden küstah sözler! 'Bizim düşmanımız Türkiye'dir'
    Karahasanoğlu: İnanıyorum ki Erdoğan o hataya düşmez
    Karahasanoğlu: İnanıyorum ki Erdoğan o hataya düşmez

    Günün Karikatürü

    27 Aralık 2018
    Bahçeli: Sana zaten yazık olmuş Metin Akpınar!
    Bahçeli: Sana zaten yazık olmuş Metin Akpınar!
    CHP'nin İBB adayından Kadir Topbaş sürprizi
    CHP'nin İBB adayından Kadir Topbaş sürprizi