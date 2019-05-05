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Muhafazakar Yükseliş Partisi Şırnak İl Kongresi yapıldı

Muhafazakar Yükseliş Partisi (MYP) Şırnak İl Kongresi yoğun katılımla yapıldı.

05 Mayıs 2019 Pazar 16:22
Muhafazakar Yükseliş Partisi Şırnak İl Kongresi yapıldı

Muhafazakar Yükseliş Partisi (MYP) Şırnak İl Kongresi yoğun katılımla yapıldı.


Kongre sürecine hızla devam eden MYP Muhafazakar Yükseliş Partisi bugün de Şırnak 1. Olağan il Kongresini yaptı. Şehitlere saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile başlayan kongrede İl Başkanlığına Mehmet Salih Taşkın seçildi. Türk milletinin sarsılmaz birliği ve bütünlüğe ait mesajların verildiği kongrede MYP Lideri Ahmet Reyiz Yılmaz’ın mesajının okundu. Birlik mesajları yanı sıra “Faizsiz bir ekonomi” sözü verilen kongrede Genel Başkan Yardımcısı Hanifi Karagöz,Güneydoğu Bölge Sorumlusu Sezgin Işık, Diyarbakır, Mardin ve Batman il başkanları da kongrede hazır bulundu.


Genel Başkan Yardımcısı Hanifi Karagöz kongrede yaptığı konuşmasında, faizsiz bir ekonomi, kardeşçe yaşam, adil paylaşım ve üreten bir Türkiye sözü verdi. Şırnak’ta meydana gelen mayın patlaması sonucu hayatını kaybedenlere Allahtan rahmet dileyen Karagöz, “Türkiye’nin ihtiyacı olan kardeşlik ruhuna ancak Muhafazakar Yükseliş Partisi ve sayın Ahmet Reyiz Yılmaz liderliğinde ulaşılabilir” dedi.

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Haber Tarihi: 05 Mayıs 2019 Pazar 16:22
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