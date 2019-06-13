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Muhafazakar Parti liderliği için ilk turun galibi Boris Johnson oldu

İngiltere'de iktidardaki Muhafazakar Parti'nin liderlik yarışında partinin Avam Kamarası grubunda yapılan ilk tur oylamada eski Dışişleri Bakanı Boris Johnson 114 oy aldı- Mevcut Dışişleri Bakanı Jeremy Hunt'ın ikinci geldiği oylamada, 3 aday barajı aşamayarak elendi

13 Haziran 2019 Perşembe 15:29
Muhafazakar Parti liderliği için ilk turun galibi Boris Johnson oldu

LONDRA (AA) - İngiltere’de iktidardaki Muhafazakar Parti’nin liderlik yarışında partinin Avam Kamarası grubunda yapılan ilk tur oylamada eski Dışişleri Bakanı Boris Johnson 114 oyla ilk sırayı aldı.

Muhafazakarların parlamentonun alt kanadı Avam Kamarasındaki 313 milletvekilinin katıldığı liderlik yarışı oylamasında Johnson 114 oyla birinci gelirken, onu 43 oyla mevcut Dışişleri Bakanı Jeremy Hunt takip etti.

Oylamada Çevre Bakanı Michael Gove 37, eski Brexit Bakanı Dominic Raab 27, İçişleri Bakanı Sajid Javid 23, Sağlık Bakanı Matt Hancock 20, Uluslararası Kalkınma Bakanı Rory Stewart 19 oy aldı.

İlk turda 17 oyluk barajın altında kalan 3 aday ise elendi.

Avam Kamarasındaki ikinci tur oylama 17 Haziran'da yapılacak. Oylama turları en çok milletvekilinin oyunu alan iki aday kalana dek devam edecek. Son iki aday partinin yaklaşık 125 bin üyesinin posta yoluyla katılacağı oylamada yarışacak. Partinin yeni lideri ve ülkenin yeni başbakanı olacak isim 23 Temmuz'da ilan edilecek.

Yeni lider seçimi devam ederken, May liderlik görevine vekalet edecek ve başbakanlığı sürdürecek.

Theresa May, AB ile vardığı Brexit anlaşmasının parlamentoda 3 kez reddedilmesinin ardından parti içi muhalefetin baskısına dayanmayarak liderlikten istifa etmişti.

İngiltere’nin 2016’da yapılan referandumla aldığı AB’den ayrılma kararını 29 Mart’ta hayata geçirmesi öngörülüyordu ancak parlamentonun Brexit anlaşmasını peş peşe yapılan oylamalarla reddetmesinin ardından Brexit 31 Ekim'e ertelenmişti.

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Haber Tarihi: 13 Haziran 2019 Perşembe 15:29
  1. Avam Kamarası
  2. Boris Johnson
  3. İngiltere
  4. Jeremy Hunt
  5. Michael Gove
  6. Muhafazakar Parti
  7. Sajid Javid

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