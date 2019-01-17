"Muhafazakar Giyim Fuarı" açıldı

İSTANBUL (AA) - Lifestyle-Turkey 2019 Muhafazakar Giyim Fuarı, İstanbul Kongre Merkezi'nde başladı.

Federal Fuar ve Kongre Yönetimi tarafından düzenlenen fuarın açılışında konuşan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Mevlüt Uysal, Türkiye'deki tekstil üreticilerinin dünyada iyi durumda olduğunu ve bütün dünyayı giydirdiklerini anlattı.

Uysal, fuarın aynı kültür ve coğrafyadaki insanların tercih edeceği modayı ve tasarımı oluşturma adına katkısı olacağını dile getirerek, şöyle devam etti:

''İstanbul olarak birçok fuara ev sahipliği yapıyoruz ama bu fuarı diğer fuarlar gibi değerlendirmiyoruz. Bu fuarı ortak kültürümüz ve geleceğimiz adına, aynı coğrafyanın, inancın, dünyanın, kültürün insanları olarak geleceğimize aynı duyguları paylaşabilme adına önemli görüyorum. Çeşitli ülkelerden gelen misafirlerimiz var. Ülkeler olarak değişik konularda ticaret ilişkilerimiz olabilir. Kültürümüzü yansıtacak ortak giyim adına bu fuarın önemli olduğunu düşünüyorum. Hacim olarak küçük olsa bile İstanbul'da yapılan diğer fuarlarla kıyaslandığı zaman düşünce, zihniyet olarak gelecekteki etkisi çok büyük bir fuar olacak.''

Tasarımcılar ve üreticilerle her ülkede devletlerinin desteğiyle ortak bir piyasa oluşturulması gerektiğinin altını çizen Uysal, "O manada hepimize, devletlere, ülkelere, kamu görevlilerine, modacılara, tasarımcılara, alıcılara görev düşüyor. Fuarlar bütün bunları bir araya getiriyor." dedi.

İran İslam Cumhuriyeti Kültür Bakanlığı Giyim Çalışma Grubu adına Dr. Hamid Ghobandi, fuarda olmaktan mutluluk duyduğunu belirterek, ''İran ve Türkiye arasında çok ortak noktalar var. 2 millet arasında büyük kökler var. Fikirlerimiz ve düşüncelerimiz aynıdır. Gelecekte ortak çok şeyler yapmak istiyoruz. Giyim ve tasarım üzerinde ortak çalışmalıyız.'' diye konuştu.

Arap Dünya Ekonomi Lobisi Başkanı Dr. Ali El Masri, fuarda gördüklerinden dolayı mutlu olduğunu ifade ederek, ''Türk ürünlerinin fiyatları, kalitesi oldukça iyi. Bundan memnun kaldık. Türk malları dünyada kabul görüyor." ifadelerini kullandı.

Afganistan Ticaret Ataşesi Abdul Qayoom Bassam, fuarda olmaktan mutlu olduğunu belirterek katılımcılara bol kazanç diledi.

Konuşmaların ardından kurdele kesilerek fuarın açılışı gerçekleştirildi.

Fuar 19 Ocak Cumartesi sona erecek.