Muhacirler için “Temel Düzey Okuma Yazma Kursu” başlatıldı

Eskişehir Türk Ocağı ve Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından muhacirler için düzenlenen “Temel Düzey Okuma Yazma” kursu başlatıldı.

Irak’ın Telafer şehrinden gelen Türkmenler ve Afganistan’ın kuzeyinde yer alan Özbek Türklerinin yaşadığı Kunduz şehrinden gelen ve Eskişehir’de sayıları bin 500 aileye ulaşan Türk muhacirlerden Latince okuma yazma ve Türkiye Türkçesi bilmeyenler için düzenlenen kurslar başlatıldı. Kursların başlangıç törenine, Vali Yardımcısı Dr. Erdinç Yılmaz, Eskişehir İl Milli Eğitim Müdürü Hakan Cırıt ve İlçe Milli Eğitim Müdürü Kürşad Önder Ceylan olmak üzere ilin ileri gelenleri katıldı.

Ocak Başkanı Prof. Dr. Nedim Ünal’ın yaptığı konuşmada “Dünya Türklüğünün gözü Türkiye’de. Muhacir kardeşlerimiz ata yurttan ana yurda doğru geliyorlar. Bulundukları yerde huzur yok, ağızlarının tadı yok. Şu an Eskişehir’de Irak’ın Telafer şehrinden gelen 750 aile var ve biz 5-6 senedir beraberiz. Afganistan’ın Kunduz vilayetinden gelen 500 civarında Özbek Türkü aile var. Bunlarla geldiklerinden itibaren gece gündüz beraberiz. Onların her türlü derdini, sıkıntısını ve ihtiyaçlarını görmeye çalışıyoruz. Kardeşlerimizin bizim kullandığımı alfabeyi ve Türkiye Türkçesini yeteri kadar bilmemeleri büyük sıkıntı doğuruyordu. Okuma yazma ve Türkiye Türkçesi öğrenmek istediler. Hayat Boyu Öğrenme Müdürlüğü ve Eskişehir Milli Eğitim Müdürlüğümüzün katkısıyla bugün bu kursları başlatıyoruz. Cenabı Allah bayrağımızı indirtmesin. Ezanımızı susturtmasın. Devletimiz var ve ebedi olsun” ifadelerini kullandı.

Eskişehir İl Milli Eğitim Müdürü Hakan Cırıt ise yaptığı konuşmada, “Sizler burada Türklüğünüzü yaşatmaya devam ettiniz, bizlerin oralardaki emanetlerisiniz. Sizlerin tırnağına diken batsa biz sinemizde hissederiz. Burası sizin de vatanınız, elimizdeki bütün imkânları sizler için kullanmaya hazırız. Sizleri bağrımıza basıyoruz” dedi.

Eskişehir Vali Yardımcısı Dr. Erdinç Yılmaz da, “Türk Ocaklarının şehrimize gelen muhacirler konusunda yaptıkları faaliyetleri takdirle izliyoruz. Böyle bir kurs büyük bir ihtiyaç idi; bunu düşündükleri ve başlattıkları için Türk Ocağımıza ve Milli Eğitim Müdürlüğümüze teşekkür ediyorum. Ümit ediyorum sizlerde bunun kıymetini anlar bu kurslardan gerektiği gibi istifade edersiniz. Devletimiz bütün imkânlarıyla sizlerle beraber olmak için, sizlerin dertlerine çözüm bulmak için ellerinden geleni yapıyor. Burası sizlerin de vatanı ama biz sizlerin esas itibariyle vatandaşı olduğunuz devletlerin sınırları dâhilinde huzur içerisinde yaşamanızı arzu ederiz. Ümit ederiz kendi devletlerinize ve şehirlerinize huzur ve ağız tadı gelir ve kendi köylerinizde kasabalarınızda hısım ve akrabalarınızla huzur içerisinde yaşarsınız” şeklinde konuştu.

Açılışın ardından 3 ayrı sınıfta “Temel Düzey Okuma Yazma Kursu” katılımcılar ve öğretmenler tarafından başlatıldı. Huzur mahallesi, Mehmet Ali Yasin İlkokulunda 3 sınıfta 75 öğrencinin katılımıyla başlayan kurslara diğer topluluklardan gelen muhacirlerinde katılımıyla önümüzdeki hafta 3 merkezin daha ilave olacağı bildirildi.