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Adalet yerini buldu! Yeni Akit Niğde fahri muhabiri Dursun Suna tahliye oldu

Skandal bir kararla tutuklanan ve cezaevine gönderilen Niğde fahri muhabirimiz Dursun Suna, yargılandığı davada beraat etti.

09 Eylül 2018 Pazar 17:33
Adalet yerini buldu! Yeni Akit Niğde fahri muhabiri Dursun Suna tahliye oldu

Eski Bor Kaymakamı Muammer Balcı’nın skandal fotoğraflarını servis ettiği için tutuklanan Yeni Akit Niğde fahri muhabiri Dursun Suna tahliye oldu.

"KİMSEYE KIRGIN YA DA KÜSKÜN DEĞİLİM"

Eski Bor Kaymakamı Muammer Balcı’nın fotoğraflarının yayınlanmasına ilişkin davada yargılanan gazetemizin Niğde fahri muhabiri Dursun Suna tahliye oldu. Tahliyesi sonrası açıklamalarda bulunan Suna, “Alnımın akıyla girdim, şerefimle çıktım. Devletime ve milletime ihanet etmedim. Tek suçum gazetecilik yapmaktı. Buna rağmen kimseye kırgın ya da küskün değilim” dedi.

"VATANIMI HER ŞEYDEN AZİZ BİLDİM"

Kimseye kırgın veya kızgın olmadığını belirten Suna, “Devletime, milletime ihanet etmedim. Tek suçum gazetecilik yapmaktı. Ben 8 ay boyunca yattım. Suçum yoktu. Takdiri ilahi böyleymiş. Gazetecilik yaptım. Başka da bir şey yapmadım. Vatanımı her şeyden aziz bildim. Buna rağmen ceza aldım. Yine de tevekkülle karşılıyorum. Çok şükür ihanetten ceza yatmadım” ifadelerini kullandı.

Haber Tarihi: 09 Eylül 2018 Pazar 17:33
  1. Niğde
  2. Dursun Suna
  3. Eski Bor Kaymakamı Muammer Balcı

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