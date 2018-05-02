Namaz Vakitleri WhatsApp: 0553 313 94 23

Muhabir şoka girdi! Kim Jong eşinin fotoğrafını çekmek isteyen muhabiri...

Kuzey Kore lideri Kim Jong-un, Güney Koreli mevkidaşı Moon ile el sıkışmak için gelen eşi Ri Sol Ju'nun önünü kesen foto muhabirini elinin tersi ile itti. Muhabirin şaşkınlığı gözlerden kaçmadı.

02 Mayıs 2018 Çarşamba 13:14

Kuzey Kore lideri Kim'in geçen hafta Güney Kore Devlet Başkanı Moon ile birlikte gerçekleştirdiği tarihi zirve sırasında bir foto muhabirini elinin tersiyle ittiği anların görüntüleri yayımlandı.

KİM'DEN MUHABİRE FİRST LADY MÜDAHALESİ

​​Görüntülerde Moon'un eşi Kim Jung-sook ile Kim'in eşi Ri Sol Ju içeriye girerken bir foto muhabirinin First Lady'lerin fotoğraflarını çekmek için Moon'un önüne geçtiği görülüyor.
Bu durumu fark eden Kim ise Moon ile el sıkışmak için gelen 28 yaşındaki eşine yol açmak için foto muhabirini elinin tersi ile itiyor. Fotoğrafçı ise tepkinin ardından köşeye çekiliyor.

KUZEY-GÜNEY TARİHİ GÖRÜŞMESİ

Tarihi zirvede liderler, iki ülke arasındaki 65 yıllık ateşkesi barış anlaşmasına çevirmek ve Kore Yarımadası'nın nükleer silahlardan tamamen arındırılması için birlikte çalışma sözü vermiş, Kuzey Kore ayrıca Punggye-ri nükleer tesisini kapatmayı planladığını açıklamıştı.
Zirvede iki ülkenin First Lady'leri de ilk kez görüşmüştü.

Haber Tarihi: 02 Mayıs 2018 Çarşamba 13:14
  1. Kim Jung-sook
  2. Ri Sol Ju
  3. Kuzey Kore

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    İran resti çekti: Kabul etmiyoruz
    1. İran resti çekti: Kabul etmiyoruz
    2. Muharrem İnce'den ilginç sözler: Keşke..
    3. Ertuğrul Sağlam'dan flaş açıklamalar:..
    4. Fakıbaba: Onların karşısında olacağımı..
    5. DP adayları İP'in listesinden seçime..
    6. Cüneyt Çakır'a tepkiler çığ gibi! '..
    7. HDP'nin 4'lü ittifak yorumu çok..
    8. İstanbul’da en fazla giyim harcaması..
    9. Mahmud Abbas: Yahudi soykırımının..
    10. Abdüllatif Şener'den skandal sözler
    11. Deportivo kararını verdi! Emre Çolak..
    12. 2 asırlık camide tek bir çivi bile yok!
    13. CHP'nin adayı hangi partiden olacak?..
    14. Konutta geriledi arsada uçtu
    15. Trump’ın doktorundan ilginç açıklama!
    16. TMSF şirketlerinden üretim ve ihracat..
    17. CHP'den Vatan Partisi'ne ittifak..
    18. Kahve kutularından çıkanlar polisleri..
    19. Rus gemisi, Çanakkale Boğazı'nı geçti
    20. 100 milyarlık barış
    Ahmet Hakan veda etti! İşte son cümleleri
    Ahmet Hakan veda etti! İşte son cümleleri
    Melih Gökçek, CHP'nin adayını açıkladı!
    Melih Gökçek, CHP'nin adayını açıkladı!
    Fehmi Koru elindeki seçim anketinin sonucunu paylaştı
    Fehmi Koru elindeki seçim anketinin sonucunu paylaştı
    Bülent Arınç seçim tahminini açıkladı
    Bülent Arınç seçim tahminini açıkladı
    Bu fotoğraf yüzünden görevinden alındı!
    Bu fotoğraf yüzünden görevinden alındı!

    Günün Karikatürü

    Yeni Akit Gazetesi - Günün Karikatürü
    Hükümet'in verdiği paket Portakal'ı çıldırttı!
    Hükümet'in verdiği paket Portakal'ı çıldırttı!
    "Yeni hedef Erdoğan'ı kötürüm bırakmak"
    "Yeni hedef Erdoğan'ı kötürüm bırakmak"