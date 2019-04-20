Muğla’nın yüzde 21,8’i çocuk

Türkiye İstatistik Kurumu 2018 yılı İstatistiklerle Çocuk verilerini yayımladı.

Bu kapsamda TÜİK Denizli Bölge Müdürü Ali İhsan Yücedağ tarafından

verilen bilgiye göre; Muğla nüfusunun yüzde 21,8’ini çocuk nüfus oluşturdu.

2018 yılı sonu itibariyle Muğla’nın toplam nüfusu 967 Bin 487 iken çocuk nüfusu 210 Bin 577 oldu. Birleşmiş Milletler tanımına göre “0-17” yaş grubunu içeren çocuk nüfus, 2018 yılında Muğla nüfusunun yüzde 21,8’ini oluşturuyor. Türkiye genelinde ise 2018 yılı sonu itibariyle toplam nüfus 82 Milyon 003 Bin 882 iken, çocuk nüfusu 22 Milyon 920 Bin 422 oldu. Bu değerlerle Türkiye’de çocuk nüfusu, toplam nüfusun yüzde 28’ini oluşturdu.

Çocuk nüfusunun yüzde 28,4’ü 5-9 yaş aralığında

Muğla’da çocuk nüfusu yaş gruplarına göre incelendiğinde, 2018 yılı sonu itibarıyla 210 Bin 577 olan çocuk nüfusunun yüzde 27,1’ini (57 158) “0-4” yaş grubu, yüzde 28,4’ünü (59 870) “5-9”, yüzde 28,3’ünü (59 597) “10-14” ve yüzde 16,1’ini ise (33 952) “15-17” yaş grubundaki çocuklar oluşturdu.

Muğla, çocuk nüfus oranı sıralamasında 67’nci sırada

Çocuk nüfusunun toplam il nüfusu içindeki oranı illere göre incelendiğinde, en yüksek çocuk nüfus oranına sahip olan il, yüzde 46,3 ile Şanlıurfa oldu. Şanlıurfa’yı yüzde 43,9 ile Şırnak ve yüzde 42,5 ile Ağrı izledi.

Çocuk nüfus oranının en düşük olduğu iller ise yüzde 16,7 ile Tunceli, yüzde 18,1 ile Edirne ve yüzde 18,7 ile Kırklareli oldu. Yüzde 21,8 değeri ile Muğla ili çocuk nüfus oranının en yüksek olduğu 67’nci il oldu.