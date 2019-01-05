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Muğla'nın yüksek kesimlerine kar yağdı

05 Ocak 2019 Cumartesi 17:24
Muğla'nın yüksek kesimlerine kar yağdı

MUĞLA (AA) - Hava sıcaklığının sıfırın altında 2 dereceye kadar düştüğü Muğla'da, yüksek kesimlere kar yağdı.

Kent merkezine 15 kilometre uzaklıktaki Yılanlı mevkisinde kar kalınlığı 15 santimetreye ulaştı.

Kar nedeniyle yüksek kesimler beyaza büründü. Karın başlamasının ardından kent merkezinde yaşayanlar bölgeye giderek kar üstünde mangal yaptı ve kar topu oynadı.

Özlüce, Gazeller, Yörükoğlu, Şenyayla, Dokuzçam, Yemişendere, Sungur, Muratlar, Günlüce, Göktepe ve Fadıl mahallelerinin yolları da karla kaplandı.

Bölgede yol açma çalışmaları da belediye ekiplerince aralıksız sürüyor.

Haftanın Özeti

Haber Tarihi: 05 Ocak 2019 Cumartesi 17:24
  1. kar yağışı
  2. Menteşe
  3. Muğla
  4. yılanlı

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