Muğla’nın mahrumiyet bölgesi

Muğla’nın Menteşe ilçesine bağlı kırsal Çatakbağyaka Mahallesi’ne 7 kilometre uzaklıkta olan Şenkale’de oturan mahalle sakinleri elektriksiz ve susuz yaşıyor. Vatandaşlar, elektriğe kavuşacakları günün hayalini kuruyor.

Menteşe’nin Çatakbağyaka Mahallesi’ne 7 kilometre uzaklıkta olan Şenkale’deki vatandaşlar, elektrik dağıtım şirketine birçok kez başvuru yaptıklarını fakat sonuç alamadıklarını belirttiler. Elektrik olmadığı için buzdolabı kullanmayan, yiyeceklerini aynı gün tüketmek zorunda kalan mahalle sakinlerinden Mehmet Gökçe, "Şenkale köyümüzden 7-8 kilometre uzakta. Davarları güdüyoruz. Suyumuz ve elektriğimiz olmaması sebebiyle yaşamımız zorlaşıyor. Her şeyimiz burada. 11 dönüm zeytinliğimiz var. Suyumuz ve elektriğimiz olsa daha iyi bir yaşamımız olur" dedi.

Mahalle sakinlerinden Mehmet Çakmak ise, "Güneş paneli ile idare edelim diye uğraşıyoruz. Elektrik gelirse daha farklı olur burası" diye konuştu.

Mehmet Gökçe’nin eşi Beyhan Gökçe ise, "Bizim elektriğimiz gece ateş. Bizim elektriğimiz gelse yaşamımız daha iyi olur. Biz bu durumdan çok zorluk, güçlük çekiyoruz. Ateşi yaktık mı sönüyor. Kalkıyoruz gece dışarı, yılan mı sokacak, kuyruklu mu sokacak işimiz çok zor. Elektriğimiz olsa sorun olmaz. Basarsın düğmeye önünü görerek çıkarsın dışarı" diye ifade etti.