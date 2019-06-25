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Muğla'nın LGS başarısı

Muğla Milli Eğitim Müdürü Pervin Töre:- "İlimiz, Milli Eğitim Bakanlığı Ölçme ve Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından açıklanan LGS sonuçlarına göre 43,7 toplam net ortalaması ile Türkiye birincisi oldu"

25 Haziran 2019 Salı 18:34
Muğla'nın LGS başarısı

MUĞLA (AA) - Muğla Milli Eğitim Müdürü Pervin Töre, Muğla'nın LGS başarısını kutlayarak, "İlimiz, Milli Eğitim Bakanlığı Ölçme ve Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından açıklanan LGS sonuçlarına göre 43,7 toplam net ortalaması ile Türkiye birincisi oldu." dedi.

Töre, gazetecilere yaptığı açıklamada, geçen yıl 33'üncü sırada yer alan Muğla'nın birinci sıraya yükselme başarısındaki sırrın, ekip çalışması olduğunu söyledi.

2018-2019 Eğitim Öğretim yılında Milli Eğitim Müdürlüğü olarak, Ölçme ve Değerlendirme Merkezi, Akademik Başarıyı İzleme ve Değerlendirme Üst Kurulu ile Akademik Danışmanlık Projesi'ni hayata geçirdiklerini vurgulayan Töre, ilçe, okul, öğrenci bazlı değerlendirmeler gerçekleştirdiklerini dile getirdi.

Milli Eğitim Müdürlüğü bünyesinde, Yetenek Haritası ve Gelişim Karnesi Projesi başlatıldığını da anlatan Töre, Marmara Üniversitesi ile yapılan iş birliği ile yetenek ve ilgi haritası çıkartıldığını ifade etti.

Töre, "İlimiz, Milli Eğitim Bakanlığı Ölçme ve Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından açıklanan LGS sonuçlarına göre 43,7 toplam net ortalaması ile Türkiye birincisi oldu." diye konuştu.

- "Başarıyla gururlandık"

AK Parti Muğla Milletvekili Yelda Erol Gökcan, Muğla'nın LGS sonuçlarını değerlendirdi.

Muğla’nın Türkiye birincisi olmasının sevindirici bir gelişme olduğunu anlatan Gökcan, başarıyla gururlandıklarını anlattı.

Geçen yıl 33. sırada yer alan Muğla'nın birinci sıraya yükselmesinde emeği geçenleri kutlayan Gökcan, şöyle konuştu:

"Muğla İl Milli Eğitim Müdürümüz Pervin Töre ve ekibini tebrik ediyorum. Tüm öğretmenlerimizi, öğrencilerimizi, velilerimizi ve emeği geçen herkesi kutluyorum. Muğla'da yaşayan çocuklarımızın başarılarının devam etmesi dileğiyle başarılı olan öğrencilerimizi canı gönülden tebrik ediyorum. Milletvekili arkadaşım Mehmet Yavuz Demir ve İl Başkanımız Kadem Mete ile birlikte Muğla'ya her alanda yaptığımız yatırımların yanı sıra eğitim alanında da ciddi yatırımların yapılması için birlikte çalışmaya devam ediyoruz."

Gökcan bu yıl Milas, Fethiye, Menteşe, Ortaca ve Köyceğiz'e 7 yeni okulun yapılmasını yatırım programına aldırdıklarını anlatarak, yaşanan süreçteki önemli katkıları nedeni ile Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'a teşekkür etti.


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Haber Tarihi: 25 Haziran 2019 Salı 18:34
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