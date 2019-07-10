Muğla’nın ciğerlerini yakan yangın havadan görüntülendi

Muğla’nın Dalaman ilçesinde şiddetli rüzgarın etkisiyle 250 hektarlık alana yayılan ve iki köyün tahliye edildiği yangın havadan görüntülendi.

Dalaman’ın kırsal Kacacaağaç Mahallesi’nde öğleden sonra başlayan orman yangınına karadan ve havadan ekiplerin müdahalesi sürüyor. Muğla genelinin yanı sıra İzmir, Aydın ve Antalya Orman Bölge Müdürlüğünden takviye ekipler istenen yangın, 250 hektardan fazla alanda etkisini sürdürüyor. Yaklaşık 6 saattir devam eden çalışmalara rağmen yangın henüz kontrol altına alınamazken, turizm cenneti Muğla’nın ciğerlerini yakan yangın ilk kez havadan görüntülendi. Bir ucu Dalaman, diğer ucu ise Fethiye ilçesine dayanan yangına dair görüntülerde alevlere teslim olan yeşilliklerin siyaha büründüğü görülüyor.