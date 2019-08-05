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Muğlalılara 112 AÇM teşekkürü

Faaliyete geçtiğin günden bu yana asılsız çağrı ihbarını yüzde 93’lerden yüzde 30’a indiren Muğla 112 Acil Çağrı Merkezi’ne ve duyarlılığı nedeniyle Muğlalılara İçişleri Bakanlığı tarafından teşekkür edildi.

05 Ağustos 2019 Pazartesi 13:59
Muğlalılara 112 AÇM teşekkürü

Faaliyete geçtiğin günden bu yana asılsız çağrı ihbarını yüzde 93’lerden yüzde 30’a indiren Muğla 112 Acil Çağrı Merkezi’ne ve duyarlılığı nedeniyle Muğlalılara İçişleri Bakanlığı tarafından teşekkür edildi.


8 kurumun acil çağrı numarası 112


Emniyet, Jandarma, İtfaiye, Sağlık, Afet ve Acil Durum, Orman, Doğa Koruma ve Milli Parklar ve Sahil Güvenlik kurumlarının tek çağrı numarası olan ‘112 Acil Çağrı Merkezi’ altında toplanmasının ardından asılsız ihbarlarda yaşanan düşüş ve vatandaşların bilinçlenmesi nedeniyle Muğla’nın 112 AÇM’yi en verimli kullanan iller arasında yer aldı.


En az asılsız çağrı alan iller arasında Muğla da var


Muğla 112 Acil Çağrı Merkezi ilk faaliyete geçtiğinde asılsız ihbar oranı yüzde 93’lerde idi. 112 Acil Çağrı Merkezi’nin Muğla genelinde yaptığı bilgilendirme çalışmaları, afiş ve basın yoluyla yapılan bilgilendirme çalışmaları sonucu bugün asılsız ihbar oranı yüzde 93’lerden yüzde 30’lara düştü. Asılsız ihbar sayısının düştüğü iller arasında Muğla, Çanakkale, Denizli ve Niğde illeri ilk sıralarda yer aldı. 44 ilde kurulan 112 Acil Çağrı Merkezi arasında 4 ilde en az asılsız çağrı yapılan iller olması nedeniyle İçişleri Bakanlığı vatandaşlara 112 Acil Çağrı numarasını ararken daha bilinçli ve hassas davrandıkları için teşekkür eti.


7 ayda 730 bin çağrı alındı


Muğla 112 Acil Çağrı Merkezi’ne 2019 yılının ilk 7 aylık döneminde 730 bin çağrı alındı. Gelen bu çağrıların yüzde 30’u asılsız çağrılardan oluşurken, yüzde 70’i de gerçek çağrı olarak kayıtlara geçti. En fazla yapılan çağrılar arasında sağlık, orman, Sahil Güvenlik ve itfaiye oldu.


Gereksiz meşgul edenlere 250 TL idari para cezası


112 Acil Çağrı Merkezi’ni yardım çağrıları dışında gereksiz yere meşgul edenler hakkında 5326 Sayılı Kabahatler Kanunu ve 112 Acil Çağrı Merkezi kuruluş, Görev ve Çalışma Yönetmeliği’nin 23/2. maddesine göre cezai işlem yapılıyor. Merkezi asılsız ihbarda bulunarak meşgul ettikleri tespit edilen kişilere Kabahatler Kanunu’na göre valiler tarafından 250 Türk Lirası idari para cezası veriliyor. Tekerrür halinde bu ceza iki katı olarak uygulanır.

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Haber Tarihi: 05 Ağustos 2019 Pazartesi 13:59
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